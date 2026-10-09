أكد مدرب ليفربول، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، استعداده لتشكيل فريق قادر على المنافسة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن غيابات المهاجمين الأساسية.

غيابات تهاجم خط الهجوم الأحمر

يعاني الفريق من أزمة في الصفوف الأمامية، حيث أكد المدرب غياب ألكسندر إيساك وهوغو إيكيتيكي عن التشكيلة الحالية. كما لا يزال كودي جاكبو ضمن قائمة الغيابات، مما يقلص الخيارات المتاحة بشكل كبير أمام الجهاز الفني.

في ضوء هذه الظروف، أشار المدرب إلى أن كوكو كوما هو المهاجم الصريح الوحيد المتاح حالياً للفريق. هذا الوضع يفرض على الإدارة الفنية البحث عن بدائل لسد الفراغ الهجومي في المباراة الحاسمة.

تشيزا يقترب من العودة بعد شفاء العضلة

لم يشارك فيديريكو تشيزا في أي مباراة مع ليفربول خلال موسم 2026-27 بسبب إصابة عضلية ألزمته بالابتعاد طويلاً. إلا أن المدرب كشف عن اقتراب اللاعب من العودة للمنافسة، مشيداً بأدائه الجيد خلال التدريبات التي أقيمت في فترة العطلة الدولية.

أشار المدرب إلى احتمال منح تشيزا فرصاً أكبر في المستقبل القريب، مستذكراً خبرته السابقة في اللعب كمهاجم مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي. هذه الخبرة قد تكون عاملاً مساعداً في دمج اللاعب ضمن الخطط الهجومية البديلة.

حذر من عدم خوض مباريات رسمية

على الرغم من التحسن البدني الملحوظ، حذر المدرب من أن تشيزا لم يختبر نفسه بعد في بيئة مباريات تنافسية رسمية. هذا العامل يبقى محل قلق تقني قبل الاعتماد عليه كلياً في مواجهة قوية مثل تلك المرتقبة ضد السيتي.

ذكر المدرب وجود خيارات أخرى من لاعبي الأجنحة الذين لعبوا كمهاجمين في فرق سابقة، مما يوسع دائرة البدائل الممكنة. يؤكد المدرب عزمه على تجهيز فريق جاهز للمنافسة رغم الإصابات، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقررة يوم الأحد.