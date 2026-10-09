صراع القاع على أرض أولد ترافورد

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير مساء السبت على ملعب أولد ترافورد، في مواجهة تحمل طابع الإلزام بالنسبة للفريق المضيف. يحتل يونايتد المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي برصيد فوز وحيد، بينما يتذيل توتنهام الترتيب بعد جمع نقطتين فقط هذا الموسم.

أنفق النادي اللندني 300 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف لإعادة بناء الفريق تحت قيادة روبرتو دي زيربي، لكن النتائج لم ترتقِ للتوقعات. سجل توتنهام أهدافه الوحيدة في الدوري خلال خسارة 3-2 أمام أستون فيلا قبل العطلة الدولية، مما يضع ضغطاً هائلاً على الضيوف.

إحصائيات سلبية وأداء هجومي متذبذب

يعاني يونايتد من مشاكل دفاعية وهجومية واضحة، إذ يعد الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة حتى الآن. سمح الفريق بلمسات أقل داخل منطقة جزائه مقارنة بأي فريق آخر، لكنه فشل في تحويل السيطرة إلى أهداف، حيث يسيطر على نسبة 60% من الاستحواذ في المتوسط لكل مباراة.

على الصعيد الهجومي، سجل ماتياس كونها هدفاً واحداً فقط جاء بعد ارتداد قوي للكرة. في المقابل، سجل برونو فرنانديز وبريان مبيومو هدفين أو أكثر لكل منهما، وقاد فرنانديز الفريق بثلاثية في الفوز على إبسويتش. لم يشارك ماركوس راشفورد في أي هدف رغم عودته للنادي بعد 18 شهراً من الغياب غير المرغوب فيه.

تحديات التشكيلة وضغط الجدول الزمني

يواجه يونايتد ستة مباريات في شهر أكتوبر، تشمل مواجهات ضد ليدز وأتلتيكو مدريد وكومو وتشيلسي. تعتمد استمرارية مايكل كاريك في المنصب على تحسين النتائج فوراً، خاصة أنه حقق 12 انتصاراً في 17 مباراة بعد توليه المسؤولية المؤقتة في يناير الماضي.

تعاني التشكيلة من غيابات مؤثرة، إذ يغيب بنيامين سيسكو بسبب الإصابة، ولا يعتبر جوشوا زيركيه خياراً بديلاً فعالاً. يستعد كارلوس باليبا، المنضم من برايتون مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في أغسطس، للظهور الأول بعد التعافي من إصابة في الكاحل. لم يلعب ماتيس دي ليخت بشكل تنافسي منذ 10 أشهر، ولم يشارك أماد ديالو في أي مباراة هذا الموسم.

غاب كوبي ماينو وماركوس راشفورد عن تمثيل إنجلترا خلال العطلة الدولية، بينما انتهت مشاركة باتريك دورغو ونصير مزراوي مع منتخباتهما مبكراً. خسر يونايتد مباراته الافتتاحية أمام هال سيتي وقدم أداءً انتقادياً، كما فشل في استغلال التفوق العددي أمام مانشستر سيتي بعد طرد فيل فودين.

يلجأ كاريك إلى خيارات الشباب، حيث تدرب لاعبو أكاديمية مثل نواه أجاوي مع الفريق الأول تحت إشراف المدربين ستيف هولاند وجوناثان وودغيت. يُتوقع أن يظهر عدد من اللاعبين الشباب مع الفريق الأول قبل نهاية الموسم، في محاولة لسد الثغرات الناتجة عن الإصابات وضعف الأداء.