مسيرة رياضية بدأت من بنسلفانيا إلى دوري المحترفين

توفي مايك ديتكا، الأسطورة الكروية والمحلل التلفزيوني المخضرم، عن عمر يناهز 86 عاماً. أعلنت عائلته النبأ عبر بيان رسمي معبرة عن حزنها العميق، دون الكشف عن سبب الوفاة في التقارير المتاحة حالياً.

ولد مايكل ديكتكو في 18 أكتوبر 1939 في كارنيجي بولاية بنسلفانيا. التحق بجامعة بيتسبرغ للدراسة واللعب بعد تخرجه من ثانوية أليكيبا، حيث لفت الأنظار بأدائه المتميز.

اختاره فريق شيكاغو بيرز في المركز الخامس بمسودة عام 1961. نال جائزة أفضل لاعب مبتدئ بعد تسجيل 12 هبوطاً واستقبال 58 تمريرة، كما حقق مكسباً قدره 63 ياردة ضد بيتسبورغ ستيلرز في موسم 1962.

انتقلت مسيرته الاحترافية إلى فيلادلفيا إيغلز عام 1967، ثم انضم إلى دالاس كاوبويز بعدها بسنتين. سجل هبوطاً حاسماً في السوبر بول عام 1972، مما ساهم في فوز دالاس باللقب، وعمل لاحقاً مساعداً للمدرب توم لاندري لمدة تسع سنوات.

إنجازات تدريبية بارزة مع بيرز وساينتس

تولى ديتكا منصب المدرب الرئيسي لشيكاغو بيرز من عام 1982 حتى 1992. سجل رصيداً تدريبياً بلغ 106 انتصارات و62 خسارة، وقاد فريق عام 1985 لتحقيق سجل استثنائي 15-1 في الموسم العادي.

فاز الفريق بالسوبر بول XX بنتيجة 46-10 ضد نيوانجلاند باتريوتس. استخدم اللاعب ويليام بيري كراكض في مواقف الياردات القصيرة مما أثار جدلاً واسعاً، وأعرب ديتكا لاحقاً عن أسفه لعدم تسجيل والتر بايتون أي هبوط في تلك المباراة النهائية.

درب فريق نيو أورلينز ساينتس بدءاً من عام 1997، وسجل الفريق نتائج 6-10 في موسميهِ الأولين تحت إدارته. تبادل كل خيارات المسودة لعام 1999 وخيار الجولة الأولى لعام 2000 لاختيار ريكي ويليامز، وانتهى عقده بعد موسم سجل فيه الفريق 3 انتصارات و13 خسارة.

حياة إعلامية ومواقف سياسية مثيرة للجدل

عمل محللاً تلفزيونياً لشبكات NBC وCBS وESPN بعد اعتزاله التدريب. ظهر في مسلسلات مثل Cheers وأفلام مثل Kicking & Screaming، وألهمت شخصيته سكيتشاً متكرراً في برنامج Saturday Night Live بعنوان Bill Swerski’s Superfans.

وصف نفسه بأنه محافظ جداً ودعم دونالد ترامب في حملة 2016. انتقد احتجاجات كولن كابيرنيك مدعياً عدم وجود قمع في أمريكا خلال المئة عام الماضية، مما واجه انتقادات من جو ناماث وصحفيين بسبب تصريحاته السياسية.

أصبح مالكاً ورئيساً لدوري X لكرة القدم النسائية في عام 2020. عانى ديتكا من نوبة قلبية عامي 1988 و2018 وسكتة دماغية طفيفة عام 2012، ويترك وراءه زوجته الثانية ديانا وأربعة أبناء هم مايكل الثالث ومارك وميغان وماثيو.