كشفت التسريبات عن هاتف غوغل بكسل 11a المرتقب، الذي سيحافظ على ملامح تصميمية مطابقة لهاتف بكسل 10a مع تحسينات داخلية أبرزها اعتماد شريحة Tensor G6.

تصميم متطابق تقريباً مع لمسة لونية جديدة

سيبدو بكسل 11a نسخة طبق الأصل من بكسل 10a من حيث الهيئة العامة. ظهر الهاتف بلون بنفسجي وُصف بأنه أكثر هدوءاً من درجتي Lavender وBerry اللتين ميزتا الجيل السابق.

تأتي أبعاد الجهاز عند 153.46 × 72.35 × 9 ملم، مقارنة بأبعاد بكسل 10a البالغة 153.9 × 73 × 9 ملم. الكاميرا الخلفية ستكون بيضاوية أعرض قليلاً وتضم نظام عدسات مزدوج، وستستقر بشكل مسطح تماماً مع ظهر الهاتف دون أي بروز.

قفزة في المعالج وسطوع الشاشة

سينتقل بكسل 11a إلى شريحة Tensor G6، وهي نفسها المستخدمة في تشكيلة بكسل 11 الكاملة. وستحصل الشاشة على زيادة في السطوع تصل إلى 250 نت مقارنة بشاشة بكسل 10a.

يُذكر أن بكسل 10a اعتمد على المكونات الداخلية ذاتها الموجودة في بكسل 9a، مع تحديثات طفيفة في المودم فقط. ورغم ذلك، قدم الجيل العاشر شاشة أكثر سطوعاً ومقاومة للخدش ووزناً أخف من سابقه، مع حواف أنحف بنسبة 10% مقارنة بحواف بكسل 9a.

أداء عملي مع تنازلات واضحة

وصفت تجربة بكسل 10a بأنها سريعة وسلسة وخالية من التطبيقات غير المرغوب فيها. شعر المستخدمون بأن الهاتف مدمج ولا يعلق بالجيوب، وجاءت جزيرة الكاميرا مسطحة تماماً مع ظهر الجهاز.

لكن البطارية احتاجت إلى أداء أفضل، وعانت الشريحة عند تشغيل الألعاب المتطلبة لفترات طويلة. كما افتقر الهاتف إلى كثير من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المتوفرة في طرازات بكسل الأكبر حجماً.

سعر 600 دولار ومنافسة شرسة

بلغ سعر بكسل 10a نحو 600 دولار عند إطلاقه. وسيواجه بكسل 11a منافسة مباشرة من هواتف ناثنغ وون بلس وموتورولا في فئتي الهواتف المتوسطة والاقتصادية.

في المقابل، تميز بكسل 11 برو بإعدادات الكاميرا فقط كميزة بارزة، مع استخدام فعلي لا يتجاوز 10% من إمكانيات التصوير المتاحة في 90% من الوقت.