أعلنت شركة آبل عن تحسينات جوهرية في تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها مع إصدار نظام iOS 27، حيث يحصل التطبيق على محرك بحث مطور ونظام تصنيف جديد يضع النتائج الأكثر صلة في المقدمة.

قائمة منسدلة لتطبيقات الطرف الثالث داخل البريد

أصبح بإمكان تطبيقات الطرف الثالث تقديم اقتراحات سياقية مباشرة داخل تطبيق البريد. وعند وجود أكثر من تطبيق يقدم إجراءات مقترحة، تظهر قائمة منسدلة تتيح للمستخدم الاختيار بينها بسهولة.

كما خضع تصميم اقتراحات الرسائل في أعلى الشاشة لعملية إعادة هيكلة تمنحه مرونة أكبر في العرض والتفاعل.

الردود الذكية تتعلم أسلوبك الشخصي في الكتابة

طُورت ميزة الردود الذكية لتصبح اقتراحاتها متوافقة مع أسلوب الكتابة الشخصي لكل مستخدم. ويعني هذا التحديث أن الردود المقترحة ستعكس نبرة المستخدم وطريقته في التعبير بدلاً من تقديم صيغ نمطية موحدة.

أزرار "اسأل سيري" تنتشر في أرجاء التطبيق

أضافت آبل أزرار "Ask Siri" في مواقع متعددة من تطبيق البريد، مما يتيح الاستفادة من مساعدها الصوتي المدعوم بتقنيات Siri AI. وبإمكان المستخدم إصدار أوامر صوتية محددة، مثل حذف جميع الرسائل الواردة من مرسل معين دفعة واحدة.

تحسينات الأداء ودقة المؤشرات

شمل التحديث إصلاحات للأخطاء البرمجية وتحسينات في الأداء العام للتطبيق. وأصبح تحميل الرسائل أسرع، فيما ارتفعت موثوقية فهرسة البحث.

كما تحسنت دقة شارة الرسائل غير المقروءة، إلى جانب معالجة مشكلات تنسيق القوائم داخل البريد. وتأتي هذه التغييرات ضمن حزمة iOS 27 التي تعالج ثغرات سابقة في سلاسة الاستخدام اليومي.