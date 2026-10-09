أعلنت شركة سبيس إكس أنها ستبدأ إطلاق أقمار ستارلينك الاصطناعية من الجيل التالي المخصصة للاتصال المباشر بالأجهزة بحلول أواخر عام 2027، وذلك في إفصاح قدمته للحكومة الكندية.

صفقة الطيف بين سبيس إكس وغرين

حصلت سبيس إكس على تراخيص طيف ترددي من شركة غرين مانجمنت في صفقة لم يكشف عن شروطها المالية. وكانت غرين قد حصلت أصلاً على هذا الطيف من تي-موبايل عبر عملية مقايضة شملت أموالاً وتراخيص طيف أخرى.

باعت تي-موبايل تراخيص طيف 800 ميغاهرتز لغرين مقابل 2.9 مليار دولار. واستلمت تي-موبايل في المقابل تراخيص طيف 600 ميغاهرتز من غرين تغطي 10 ميغاهرتز في 212 مقاطعة ونحو 15 بالمئة من سكان الولايات المتحدة.

طيف غير مستغل وفرصة ضائعة

وصفت لجنة الاتصالات الفيدرالية تراخيص 800 ميغاهرتز، التي تشمل النطاقين 817-824 ميغاهرتز و862-869 ميغاهرتز، بأنها طيف مزدوج منخفض النطاق جاهز للنطاق العريض وظل غير مستغل بالكامل. وكانت شركة ديش تملك خيار شراء أول لهذا الطيف بموجب شرط اندماج فرضته وزارة العدل على صفقة استحواذ تي-موبايل على سبرينت.

رفضت ديش شراء الطيف مقابل 3.59 مليار دولار، وانتهى أجل العرض في عام 2024. وتخطط سبيس إكس الآن لتقديم خدمة موثوقة للمقيمين في الولايات المتحدة في الأماكن المغلقة والمفتوحة والمناطق الميتة بعد نشر كامل طيفها وأقمارها الاصطناعية من الجيل التالي.

تحالف المنافسين وتحركات تنظيمية

شكلت AT&T وتي-موبايل وفيرايزون مشروعاً مشتركاً لتجميع الطيف من أجل تغطية المناطق الميتة أرضياً عبر الأقمار الاصطناعية. وأتمت الشركات الثلاث اتفاقية المشروع الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المشروع سيحسن استخدام الطيف المرخص وطنياً النادر.

تعتزم الشركات تحقيق توافق على مستوى الصناعة للأجهزة من خلال نهج قائم على المعايير يشمل مزودي أنظمة التشغيل ومطوري التطبيقات ومصنعي المعدات. وستبقى اتفاقيات الربط القائمة بين شركات الاتصالات ومشغلي الأقمار الاصطناعية سارية، مع احتفاظ الشركات الثلاث بحق مواصلة جهود الاتصال بشكل مستقل.

قواعد جديدة للطيف الفضائي

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا الأسبوع خطة قد تطرح 25 ميغاهرتز من طيف النطاق المتوسط للاستخدام الأرضي والفضائي في مزاد علني. واقترحت اللجنة تغييرات في القواعد تتيح استخدام 482 ميغاهرتز من الطيف لخدمة الاتصال من الأقمار الاصطناعية إلى الأجهزة المحمولة.

سيؤدي هذا التغيير إلى توسيع إطار التغطية التكميلية من الفضاء، الذي يجعل طيف الاتصالات اللاسلكية الأرضية متاحاً للاستخدام عبر الأقمار الاصطناعية. وأبلغت سبيس إكس أنها ستطلق آلاف الأقمار الاصطناعية الإضافية بحلول نهاية عام 2028.