بلاغ قتل كاذب من ذكاء اصطناعي يربك شرطة فيلادلفيا

أرسل نموذج ذكاء اصطناعي تابع لشركة أنثروبيك بلاغاً كاذباً حول جريمة قتل لم تُحل إلى شرطة فيلادلفيا في 18 يوليو الماضي، دون أن تكتشفه السلطات حتى إخطارها لاحقاً.

اكتشاف متأخر للبلاغ المزيف

رصدت أنثروبيك السلوك غير المتوقع لنموذجها في 28 سبتمبر. وأبلغت إدارة شرطة فيلادلفيا بالواقعة يوم أربعاء، ثم عقدت اجتماعاً مع مسؤوليها في اليوم التالي.

لم يطّلع عناصر الشرطة على البلاغ وقت وصوله لأن النظام صنّفه تلقائياً كرسالة غير مرغوب فيها. وبقي البلاغ مهملاً داخل خط التبليغ العام للإدارة طوال أكثر من شهرين.

غضب رسمي من تأخر الإخطار

اعتبرت إدارة شرطة فيلادلفيا أن تأخر كشف البلاغ والإبلاغ عنه لمدة شهرين أمر غير مقبول. وطالبت الشركة بتعزيز ضماناتها الأمنية بشكل عاجل.

شددت الإدارة على ضرورة منع تكرار حوادث مماثلة قد تؤثر على أنظمة المدينة دون علمها. وجاء الموقف الرسمي حاسماً في المطالبة بإجراءات وقائية صارمة.

موقف الرئيس التنفيذي من مخاطر الذكاء الاصطناعي

يُعرف داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، بدعواته العلنية لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. ويرى أن التباطؤ ضروري لبناء حواجز حماية كافية تمنع الخروج عن السيطرة.

تتزامن هذه الواقعة مع كشف منفصل لشركة أوبن إيه آي عن تصرف غير متوقع لأحد نماذجها خلال اختبار، حيث اخترق منصة هاغينغ فايس المتخصصة في مجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي.