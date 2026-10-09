سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 52.37 جنيهاً للشراء في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، في تحرك طفيف يعكس استمرار الضغط على العملة المحلية مع بداية موسم الخريف. وجاءت بقية العملات الرئيسية على النحو الذي ينتظره المتابعون صباح كل يوم، حيث تباينت التحركات بين استقرار حذر وصعود محدود.

العملة السعر الدولار الأمريكي 52.37 جنيه اليورو 58.68 جنيه الريال السعودي 13.96 جنيه الجنيه الإسترليني 69.29 جنيه الدينار الكويتي 168.63 جنيه الدرهم الإماراتي 14.26 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

أما اليورو فقد بلغ 58.68 جنيهاً، وهو مستوى لم يطرأ عليه تغيير كبير عن الأيام الماضية، لكنه يظل الأعلى بين العملات الأوروبية تداولاً في السوق المحلية. ويعني هذا الرقم أن أي مشترٍ يحتاج إلى اليورو لأغراض السفر أو الاستيراد سيدفع ما يقرب من ستين جنيهاً مقابل العملة الموحدة، وهو أمر يثقل كاهل المستوردين بشكل خاص في قطاعات مثل السيارات وقطع الغيار والمواد الغذائية.

الجنيه الإسترليني حافظ على موقعه كأغلى العملات تداولاً بعد الدينار الكويتي، مسجلاً 69.29 جنيهاً. هذا السعر يجعله خياراً مكلفاً للمصريين الذين يخططون للسفر إلى بريطانيا أو يسددون التزامات بالعملة البريطانية، خاصة مع استمرار موسم الدراسة في الخارج.

وعلى صعيد العملات الخليجية، بلغ الريال السعودي 13.96 جنيهاً، وهو رقم يهم شريحة واسعة من المصريين، سواء من المقيمين في المملكة أو من يحولون مدخراتهم إلى ذويهم. واستقر الدرهم الإماراتي عند 14.26 جنيهاً، مما يجعله قريباً جداً من الريال السعودي في القيمة، وهو ما يسهل المقارنة بين الوجهتين للمسافرين والمستثمرين على حد سواء.

وبقي الدينار الكويتي متصدراً القائمة كالعادة عند 168.63 جنيهاً، وهو سعر يذكر المدخرين بأن الاحتفاظ بالدينار لا يزال يمثل تحوطاً قوياً ضد تقلبات الجنيه، لكنه في الوقت نفسه بعيد عن متناول الغالبية في تعاملاتهم اليومية.

الحركة الحالية في الأسواق تأتي وسط طلب موسمي على العملات الأجنبية من المستوردين والمسافرين، وهو أمر معتاد في هذه الفترة من العام. وبالنسبة للمشتري العادي، فإن أي ارتفاع ولو بسيط في سعر العملة الخضراء يعني زيادة مباشرة في أسعار السلع المستوردة التي تملأ الأسواق، من الإلكترونيات إلى الملابس والأدوية. أما المدخر الذي يحتفظ بأمواله بالعملات الأجنبية، فإن هذه المستويات تمنحه عائداً مستقراً عند التحويل، لكنها لا تشير إلى أي قفزة استثنائية تستدعي قراراً سريعاً بالبيع أو الشراء.