استهلت أسعار الذهب في السوق المحلية تعاملات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 عند مستويات تعكس ارتباطاً مباشراً بحركة الأونصة العالمية وتكلفة الدولار. سجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع تداولاً بين المصريين 6,337 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7,242 جنيهاً. أما المشغولات الأقل تكلفة من عيار 18 فسجلت 5,432 جنيهاً للجرام، في وقت استقر فيه سعر الجنيه الذهب عند 50,697 جنيهاً للوحدة الواحدة التي تزن 8 جرامات من العيار نفسه.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,242 جنيه ذهب عيار 21 6,337 جنيه ذهب عيار 18 5,432 جنيه الجنيه الذهب 50,697 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,196.40 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تأتي هذه المستويات السعرية متأثرة بشكل أساسي بقيمة الأونصة في البورصة العالمية التي بلغت 4,196.40 دولاراً. وبما أن الأونصة الواحدة تحتوي على 31.1 جراماً من الذهب الخام، فإن أي صعود أو هبوط في هذا المؤشر ينسحب تلقائياً على تسعير الجرام محلياً. يضاف إلى ذلك حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والتي تشكل عاملاً إضافياً في احتساب التكلفة النهائية التي يدفعها المشتري المصري.

كيف يترجم المشتري هذه الأرقام؟

عند التوجه إلى سوق الصاغة، يدفع المشتري السعر المعلن للجرام مضافاً إليه المصنعية والدمغة، وهي رسوم تتفاوت من تاجر لآخر ومن قطعة لأخرى. هذا يعني أن القيمة الحقيقية للذهب الذي يحصل عليه الشخص تقاس بسعر الجرام الصافي وقت الشراء. المدخر الذي يفضل السبائك أو الجنيهات الذهبية يتحمل فارقاً أقل بكثير، لأن المصنعية على هذه المنتجات شبه منعدمة مقارنة بالمشغولات الفنية.

الذهب بين الادخار والاستهلاك اليومي

يبقى الذهب الخيار التقليدي لحفظ القيمة لدى شريحة واسعة من الأسر، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. المشتري الذي يتابع الأسعار صباح كل يوم يدرك أن التحركات العالمية تحدد المسار العام، لكن قرار الشراء الفعلي يرتبط باحتياجه الشخصي وسيولة السوق المحلية. ما يدفعه اليوم مقابل جرام عيار 21 قد يختلف بعد ساعات إذا تحركت الأونصة أو تغير سعر الدولار في البنوك، وهو ما يجعل سوق الذهب المحلية في حالة ترقب دائم للمؤشرات الخارجية.