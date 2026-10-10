ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات جنوب وسط بنما قبيل الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وأسفر عن أضرار في مبانٍ مع إصدار تحذير من تسونامي لدول مجاورة.

مركز الزلزال على بُعد 10 كيلومترات من بيتالوزا أريبا

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال على عمق 12 كيلومتراً، وحددت مركزه على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من بلدة بيتالوزا أريبا. وأوضحت الهيئة أن التأثيرات امتدت على نطاق واسع، حيث شعر نحو 4.6 مليون شخص بهزات تراوحت بين المعتدلة والشديدة.

أعقب الزلزال الرئيسي هزات ارتدادية ضحلة زادت من حالة القلق بين السكان. وانتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو غير موثقة أظهرت انهيار مبانٍ في مدينتي بينونومي وسونا.

تحذير من أمواج مد عاتية لكولومبيا وكوستاريكا وتشيلي والمكسيك

أصدر نظام التحذير من التسونامي الأمريكي تنبيهاً من احتمال وصول أمواج مد عاتية إلى سواحل كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي والمكسيك. وجاء الإعلان بعد دقائق من وقوع الزلزال، وسط متابعة لتحركات البحر في المناطق المطلة على المحيط الهادئ.

إخلاء مبانٍ في مدينة بنما وغياب حصيلة واضحة

أُخليت مبانٍ عدة في مدينة بنما التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن المركز، حيث غادر آلاف الأشخاص أماكن عملهم ومنازلهم. ولم تتضح بعد الحصيلة الكاملة للأضرار، كما لم تُعرف بعد أعداد الضحايا أو الإصابات المحتملة.

وقع الزلزال قبل ثلاثة أيام فقط من تدريب إخلاء وطني كان مقرراً لمواجهة زلزال كبير. وشهد العام نفسه زلازل مدمرة في كولومبيا وفنزويلا قبل أشهر قليلة.