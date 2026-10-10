ألغت محكمة الاستئناف البريطانية يوم الجمعة إدانة كريستيان بيتار، المتداول السابق في دويتشه بنك، بتهمة التلاعب بأسعار الفائدة، ليكون ثامن شخص تُسقط عنه إدانة من هذا النوع.

بيتار ينتظر طويلاً لإسقاط إدانته الصادرة عام 2018

كان بيتار قد أدين عام 2018 بتهمة التآمر للاحتيال في قضية تلاعب بأسعار الفائدة. وقال بيتار بعد صدور الحكم إنه انتظر وقتاً طويلاً جداً لهذا اليوم، وإن الظلم الذي تعرض له هو وآخرون قد حظي أخيراً بالاعتراف.

وأوضح بن روز، محامي بيتار من شركة هيكمان آند روز، أن ما حدث يمثل فضيحة، متهماً مكتب مكافحة الاحتيال الخطير بالفشل المتكرر في ضمان محاكمات عادلة.

المحكمة العليا ترسي سابقة بإلغاء إدانتي هايز وبالومبو

جاء قرار الجمعة بعد أكثر من عام على إلغاء المحكمة العليا في المملكة المتحدة لإدانة توم هايز، المتداول السابق في يو بي إس وسيتي غروب، وكارلو بالومبو، المتداول السابق في باركليز. ووجدت المحكمة العليا آنذاك أن قضاة المحاكمة قدموا تعليمات غير دقيقة وغير عادلة لهيئة المحلفين، مما حرم هايز وبالومبو من محاكمة عادلة.

ويوم الأربعاء، أسقطت المحكمة إدانات خمسة متداولين سابقين آخرين في باركليز هم: جاي فيجاي ميرشانت، وجوناثان ماثيو، وفيليب موريوسف، وأليكس بابون، وكولين بيرمينغهام.

تسعة مصرفيين أدينوا في فضيحة اليوريبور والليبور

أدين تسعة مصرفيين في المجموع بتهم الاحتيال المتعلقة بالتلاعب في سعر الفائدة المعروض بين بنوك منطقة اليورو "يوريبور" وسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن "ليبور"، الذي لم يعد مستخدماً. وأثرت هذه الأسعار على قيمة المعاشات والرهون العقارية والمدخرات ومئات التريليونات من الجنيهات واليورو في منتجات مالية حول العالم.

وحُكم على بيتار والمتداولين الخمسة الآخرين بالسجن لتورطهم في التلاعب بهذه الأسعار. ويعد بيتر جونسون المتداول التاسع المُدان، بعد أن أقرّ بالذنب عام 2014 بتهمة التآمر للتلاعب بسعر الليبور، وهو يعتزم استئناف إدانته.

وقالت إلين غالاغر من شركة فارداغز، التي تمثل جونسون، إن معركته لتبرئة اسمه مستمرة، وإنه قدم بالفعل أسباباً أولية للاستئناف.

ضربة جديدة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير

يشكل حكم الجمعة ضربة إضافية لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير الذي وجه التهم الأصلية. ولم يعترض المكتب على طعون الرجال الخمسة الذين تمت تبرئتهم يوم الأربعاء، لكنه اعترض على استئناف بيتار، مؤكداً أن إدانته كانت آمنة.

وقال جيسون ويليامز، رئيس القسم في المكتب، إن المكتب دفع باتجاه نتيجة مختلفة لكنه يحترم قرار المحكمة ويظل ملتزماً بالتصدي لجرائم الاحتيال والرشوة والفساد المعقدة.