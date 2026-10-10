تدخل الممثلة سادي سينك في مفاوضات متقدمة لتجسيد دور البطولة في فيلم "ذا غيست" المقتبس عن رواية إيما كلاين الأكثر مبيعاً، والذي تتولى إنتاجه شركتا A24 وSquare Peg، بينما تجري لورين سكافاريا محادثات لإخراج العمل.

سينك نجمة ومنتجة في فيلم التشويق الجديد

تتفاوض سادي سينك، التي انضمت مؤخراً إلى عالم مارفل السينمائي بدور جين غراي في فيلم "سبايدر-مان: براند نيو داي"، على تولي مهمة الإنتاج إلى جانب شركة Square Peg. يأتي هذا المشروع بعد الإعلان عن مشاركتها المرتقبة في فيلم "إكس-من" الجديد المقرر عرضه عام 2028.

يضم الفيلم المنتظر نخبة من النجوم الشباب، حيث يلعب كيت كونور دور سايكلوبس، وكريستوفر آبوت دور البروفيسور إكس، وسامارا ويفنغ دور إيما فروست، وإندي نافاريتي دور روج، ومايا بويد دور ستورم. كما انضم آدم درايفر إلى طاقم العمل ليجسد شخصية الشرير مستر سينيستر.

رواية "ذا غيست" حصدت إشادة نقدية واسعة

صدرت رواية "ذا غيست" للكاتبة إيما كلاين عام 2023 عن دار "بنغوين راندوم هاوس"، وتدور أحداثها حول محتالة بارعة تتنقل بين حفلات النخبة في منطقة هامبتونز خلال فصل الصيف. اختير الكتاب ضمن قائمة "بنسيلفاكنر" الطويلة، وكان أحد اختيارات نادي "بيلتريست" للكتاب.

صنفت مجلة "ذا نيو يوركر" وصحيفة "تايم" وإذاعة "إن بي آر" الرواية كأحد أفضل كتب العام. كانت كلاين قد صرحت في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" عام 2023 أنها بدأت كتابة الرواية في 2016، مشيرة إلى ولعها بقصص مثل "السيد ريبلي الموهوب" التي تقدم شخصيات تعمل خارج الأطر الأخلاقية التقليدية.

كلاين تواصل نجاحها الأدبي بعد صفقة الملايين

برز اسم إيما كلاين بقوة عام 2016 عندما بيعت روايتها الأولى "ذا غيرلز" ضمن صفقة ثلاثة كتب بقيمة مليوني دولار. استلهمت الرواية بشكل غير مباشر من جرائم عائلة مانسون عام 1969. مؤخراً، وصل كتابها الجديد "سويتزي" إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.

سكافاريا تقود المشروع بخبرة سينمائية وتلفزيونية

تتمتع المخرجة لورين سكافاريا بسجل حافل، أبرزه فيلم "هاسلرز" من بطولة جينيفر لوبيز. أخرجت أيضاً أفلام "سيكينغ أ فريند فور ذا إند أوف ذا وورلد" و"ذا ميدلر"، وكتبت السيناريو المقتبس لفيلم "نيك أند نوراز إنفينيت بلاي ليست".

على الشاشة الصغيرة، شملت أعمالها مسلسلات "نيو غيرل" و"ساكسيشن"، وتتولى حالياً مهام المنتج المنفذ والمخرج في مسلسل "آي لوف إل إيه" المنتج لصالح شبكة HBO.