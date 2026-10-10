حصلت شركة بلاك بير على حقوق توزيع الفيلم الكوميدي الرومانسي «شهر عسل / جنازة» في أميركا الشمالية، من إخراج ناناتشكا خان وبطولة ريبيكا فيرغسون وغريتا لي وكاري كون. وانتهى تصوير العمل في لندن الشهر الماضي، وهو حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج.

قصة لقاء غير متوقع بين امرأتين على متن رحلة جوية

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميديا رومانسية مثلية، حيث تلتقي امرأتان على متن طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى لندن. إحداهما تسافر بمفردها إلى شهر العسل بعد أن تركتها خطيبتها عند المذبح، بينما تعود الأخرى إلى منزلها لحضور جنازة والدتها. وتقضي المسافرتان أسبوعاً كاملاً معاً في أعقاب هذا اللقاء.

كاري كون تجسد شخصية خطيبة غريتا لي السابقة

تلعب كاري كون دور سارة، خطيبة شخصية غريتا لي السابقة التي تركتها قبل الزفاف. ووصفت كاتي أندرسون، النائبة التنفيذية للرئيس لشؤون الاستحواذ في بلاك بير، القصة بأنها أصلية ومضحكة وإنسانية بعمق. وأضافت أندرسون أن أداء فيرغسون ولي وكون يشكل ركيزة الفيلم، واصفة الممثلات الثلاث بأنهن من بين الأفضل في مجالهن حالياً.

ناناتشكا خان تواصل مسيرتها في الكوميديا الرومانسية

سبق لناناتشكا خان أن أخرجت الكوميديا الرومانسية «ألويز بي ماي مايبي»، وهي تشارك في إنتاج الفيلم الجديد مع جينيفر كاريراس لصالح شركة فيرس بيبي. كما يشارك بيكنيل في الإنتاج أيضاً. وتولت شركة إم آر سي تمويل العمل والإشراف على إنتاجه، بينما أدارت فيلم نيشن إنترتينمنت مبيعات الحقوق العالمية.

قائمة إصدارات بلاك بير المرتقبة وأعمال إم آر سي السابقة

تضم قائمة إصدارات بلاك بير القادمة فيلم «ويكر» من بطولة أوليفيا كولمان وألكسندر سكارسغارد وبيتر دينكلاج، وفيلم غاي ريتشي «وايف آند دوغ» الذي يتصدره بندكت كمبرباتش وروزاموند بايك وأنتوني هوبكنز. كما تشمل القائمة فيلم ديفيد ليتش «جايسون ستاثام ستول ماي بايك» بطولة جايسون ستاثام وهانا وادينغهام. ومن جهتها، أنتجت إم آر سي سابقاً أفلاماً مثل «ذا لاف هايبوثيسيس» و«وذرنغ هايتس» و«أول أوف يو» و«أميركان فيكشن» و«نايفز آوت»، إضافة إلى مسلسلات تلفزيونية منها «بوكر فيس» و«تيرمنال ليست» و«تيد» و«أوزارك» و«هاوس أوف كاردز».