أقرت شركة سامسونغ بأن هاتف غالاكسي S26 ألترا يستخدم لوحة عرض 8-بت وليس 10-بت كما زعم ممثلوها في إحاطات سابقة، وذلك بعد شكاوى مبكرة من شاشة الخصوصية في الجهاز الذي واجه صعوبات مطلع هذا العام.

إقرار بتقنية 8-بت بعد إحاطات مضللة

قال ممثلو سامسونغ في إحاطات إعلامية إن الأجهزة الثلاثة الجديدة من فئة غالاكسي S26 تملك شاشات 10-بت. لكن الشركة أوضحت لاحقاً أن الشاشات الفعلية هي 8-بت مع محاكاة برمجية لتجربة 10-بت. ودفع هذا التصحيح بعض من طلبوا غالاكسي S26 ألترا مسبقاً إلى اكتشاف أنهم دفعوا ثمناً للوحة ليست 10-بت حقيقية.

إعتام ملحوظ عند تشغيل شاشة الخصوصية

عند استخدام غالاكسي S26 ألترا إلى جانب غالاكسي S25 ألترا، تسبب تفعيل شاشة الخصوصية في إعتام الشاشة بشكل واضح. وشبه المراقب هذا الإعتام بهيئة الهاتف قبل انطفاء الشاشة مباشرة. وتتيح سامسونغ للمستخدم اختيار التطبيقات التي تعمل فيها الميزة، وعند ضبطها على واتساب بالإعداد القياسي أمكنت قراءة النص من الجانب بزاوية حادة، بينما أخفى الإعداد الأقصى كل شيء تماماً.

ألوان أقل تشبعاً وإعتام جانبي حتى دون الخصوصية

تحتفظ شاشة غالاكسي S26 ألترا بألوان نابضة لكنها أخفت قليلاً مقارنة بغالاكسي S25 ألترا. وعند رفع منزلقات الحيوية إلى الحد الأقصى بدا الطراز السابق أكثر تشبعاً. وحتى مع إيقاف شاشة الخصوصية، يُظهر غالاكسي S26 ألترا إعتاماً عند النظر إليه من زاوية، بينما يظل غالاكسي S25 ألترا زاهياً.

شكاوى من الوميض والصداع لدى مستخدمين

أبلغ بعض المستخدمين ممن يتحسسون من وميض تقنية تعديل عرض النبضة عن معاناتهم من الصداع بعد استخدام مطول للجهاز. وتأتي هذه الشكاوى لتضاف إلى الجدل حول لوحة العرض التي قدمتها سامسونغ هذا العام.