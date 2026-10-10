يضع نادي ليفربول لاعب وسط فولهام جوش كينغ البالغ 19 عاماً تحت مجهر المتابعة الدقيقة، في وقت لم تُسجل فيه أي مفاوضات رسمية حتى الآن.

ليفربول يرصد تطور اللاعب الشاب

يرى ليفربول أن كينغ قادر على تشكيل إضافة مهمة لتشكيلة الفريق خلال السنوات المقبلة. ويقوم النادي بتقييم مسار تطوره تمهيداً لخطوة تعاقد محتملة، ضمن سياسة استهداف المواهب الصاعدة قبل ارتفاع قيمتها السوقية.

ولفتت قدراته الفنية ورباطة جأشه عند الاستحواذ وإسهامه الهجومي أنظار كشافي النادي. غير أن الإدارة ستضطر إلى تقدير التبعات المالية لأي صفقة قادمة بدقة.

كينغ يفرض نفسه في تشكيلة فولهام

بات كينغ عنصراً أساسياً في صفوف الفريق الأول بفولهام بعد فترة تألق لافتة هذا الموسم. وسجل هدفين في أول خمس مباريات خاضها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتمسك فولهام باللاعب نظراً لأهميته المتصاعدة داخل الملعب، ويبدي تردداً واضحاً في فكرة التخلي عنه. وقد يزداد موقف النادي اللندني تعقيداً إذا استمرت مطاردة أندية النخبة.

صراع إنجليزي وأوروبي على اللاعب

لا يقتصر الاهتمام على ليفربول وحده، إذ يشارك أرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في مراقبة اللاعب عن كثب. ويمتد نطاق المتابعة إلى خارج إنكلترا حيث يضعه بوروسيا دورتموند وبرشلونة ضمن قوائم التتبع.

ومع استمرار تألق كينغ، قد يصبح الانتقال المحتمل في صيف 2027 أكثر واقعية. وتبقى خطوة ليفربول حالياً في إطار الرصد دون الدخول في التزامات رسمية.