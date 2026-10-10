طلب فسخ التسجيل

تقدم جي جي غابرييل ووكيل أعماله بطلب رسمي لإلغاء قيده في مانشستر يونايتد. ويشعر اللاعب الشاب بالإحباط بسبب ندرة فرص المشاركة مع الفريق الأول. وتشير المعطيات إلى أن رحيله قد يتم مقابل رسوم تصل إلى 15 مليون يورو.

سباق أوروبي على الموهبة

لا يقتصر الاهتمام بغابرييل على ريال مدريد وحده. فهناك متابعة حثيثة من برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. وتسعى أندية النخبة الأوروبية إلى الظفر بخدمات اللاعب الذي يبحث ممثلوه عن راتب سنوي ضخم من ناديه المقبل.

خطة تطوير تدريجية في مدريد

يبدي ريال مدريد استعداداً لتلبية مطالب اللاعب المالية وتسديد قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد. ويضع النادي الإسباني خطة متدرجة لمستقبل غابرييل، تبدأ بإشراكه مع فريق الرديف. كما تتضمن الخطة إتاحة الفرصة له للتدرب بشكل متقطع مع تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي الأولى.

محاولات يونايتد للاحتفاظ به

بذل مانشستر يونايتد جهوداً لإقناع غابرييل بالبقاء في أولد ترافورد. لكن إصرار اللاعب على الرحيل دفع إدارة النادي إلى التفاوض حول شروط بيعه. وتتجه البوصلة حالياً نحو العاصمة الإسبانية في ظل الموقف القوي الذي يتمتع به ريال مدريد لإتمام التعاقد.