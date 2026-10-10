أبدى مانشستر يونايتد اهتماماً قوياً بالتعاقد مع الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بينما تواصل أندية ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي مراقبة موقف اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

بايرن ميونخ يحدد سعراً يتراوح بين 60 و65 مليون يورو

لم يتلق بايرن ميونخ أي عروض رسمية لضم ديفيز حتى الآن، رغم التقارير التي تؤكد وجود محادثات عبر وسطاء مع أندية إنجليزية. وحدد النادي البافاري مبلغاً يتراوح بين 60 و65 مليون يورو للموافقة على بيعه، علماً بأن القيمة السوقية التقديرية للاعب تبلغ نحو 45 مليون يورو.

وقد يفتح بايرن الباب أمام مفاوضات جدية في حال وصول عرض يلامس 50 مليون يورو، لكن الشروط النهائية للصفقة ستكون العامل الحاسم في حسم الملف.

عقد طويل الأمد يمنح بايرن اليد العليا

وقع ديفيز على تمديد عقده مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2030 مطلع عام 2025، مما يضع النادي الألماني في موقف تفاوضي قوي. ورغم ذلك، قد تؤثر سلسلة الإصابات التي تعرض لها اللاعب والمنافسة على مركزه في التشكيلة على خطط بايرن طويلة المدى.

ولم يتقدم أي نادٍ إنجليزي بتحرك رسمي بعد، لكن مانشستر يونايتد يرى في ديفيز خياراً مثالياً لتعزيز الجبهة اليسرى بلاعب يمتاز بالسرعة الهائلة واللياقة البدنية والإسهام الهجومي.

ريال مدريد وبرشلونة يواصلان المتابعة

يحتفظ ريال مدريد باهتمامه بديفيز منذ سنوات، فيما ينظر برشلونة إلى اللاعب الدولي الكندي كخيار لتدعيم خط الدفاع. وكان ديفيز قد قدم تمريرتين حاسمتين في فوز بايرن ميونخ الساحق على يونيون برلين بنتيجة 7-0، في تذكير بقدراته الهجومية المؤثرة.

ولا تبدو مغادرة ديفيز لملعب أليانز أرينا وشيكة في الوقت الراهن، غير أن عرضاً مالياً كبيراً قد يغير المعادلة بسرعة.