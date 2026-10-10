يخطط نادي تشيلسي لاستثمار ضخم في لاعب وسط أتلتيكو مدريد بابلو باريوس، حيث يجهز عرضاً بقيمة 100 مليون يورو لضم اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 23 عاماً.

أندية إنجليزية وباريس سان جيرمان تراقب باريوس

يراقب أرسنال وليفربول تطور باريوس عن كثب، دون أن يقدم أي منهما على خطوة رسمية حتى الآن. ويدرس الناديان تعزيز صفوفهما خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويضعان لاعب أتلتيكو مدريد ضمن قائمة الخيارات المطروحة.

في المقابل، يبدي باريس سان جيرمان اهتماماً جاداً باللاعب، حيث يتحمس المدرب لويس إنريكي لفكرة التعاقد معه في يناير المقبل. وتتزايد المنافسة على باريوس مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

شرط جزائي ضخم وسعر تفاوضي أقل

يملك باريوس شرطاً جزائياً في عقده مع أتلتيكو مدريد يبلغ 500 مليون يورو، إلا أن مبلغاً يتراوح بين 100 و110 ملايين يورو قد يكون كافياً لبدء المحادثات. ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2030، مما يمنح النادي الإسباني موقفاً تفاوضياً قوياً.

لم يتلق أتلتيكو مدريد أي استفسارات رسمية بشأن لاعبه حتى الآن، ولا يواجه ضغوطاً فورية لبيعه. وخرج باريوس من أكاديمية النادي، وتحول إلى عنصر أساسي تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني.

قدرات دفاعية وهجومية تحت المجهر

يجمع باريوس بين الواجبات الدفاعية والتقدم بالكرة تحت الضغط، ويتميز بقدرته على استعادة الحيازة وتغطية مساحات واسعة من الملعب. كما يحافظ على هدوئه في المساحات الضيقة، وهي صفات جذبت أنظار عدة أندية نخبوية تتابعه قبل يناير.

يسعى تشيلسي إلى تدعيم خيارات خط الوسط، فيما تواصل الأندية الإنجليزية تقييم احتياجاتها تحسباً لأي تحركات في سوق الانتقالات. وتضع إدارة النادي اللندني باريوس على رأس أولوياتها لتعزيز التشكيلة.