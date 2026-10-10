أصدرت وكالة ناسا يوم الجمعة طلب تقديم عروض نهائي لتطوير الجيل القادم من محطات الفضاء التجارية، استعداداً لمرحلة ما بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية.

إسحاقمان يؤكد استمرار الوجود الأميركي في المدار المنخفض

قال مدير ناسا جاريد إسحاقمان إن الوكالة لن تتخلى أبداً عن وجودها في المدار الأرضي المنخفض. وأضاف أن ناسا تحتاج إلى موقع للأبحاث وتطوير التكنولوجيا وتدريب الطواقم والتحضير لمهمات القمر والمريخ.

وأوضح إسحاقمان أن المحطات التجارية ستوفر هذه القدرات وتتيح فرصاً جديدة للصناعة الأميركية. كما ستسمح لناسا بتركيز مزيد من الموارد على المهمات شبه المستحيلة التي تنتظرها.

مسار تشاوري طويل مع القطاع الخاص

نظمت ناسا فعالية "إغنيشن" في وقت سابق من هذا العام للتفاعل مع شركات القطاع الخاص حول توجهات المدار الأرضي المنخفض. وفي مارس، نشرت الوكالة طلبي معلومات لجمع آراء الصناعة بشأن الوجهات وخدمات النقل.

ونشرت مسودة طلب العروض في يوليو، ثم عقدت يوماً صناعياً ولقاءات فردية لإتاحة المجال للشركات لمراجعة نهج التعاقد وتقديم تعليقاتها. وأكد إسحاقمان أن الوكالة أمضت وقتاً في الاستماع إلى الصناعة والعمل على ما يلزم لانتقال ناجح.

خطط موثوقة واستثمارات جادة

شدد إسحاقمان على أن الفرصة كبيرة لكن الجدوى الاقتصادية يجب أن تتحقق. وقال إن ناسا تريد خططاً ذات مصداقية وتنفيذاً تقنياً قوياً وشركات مستعدة للاستثمار في وجهات تخدم الوكالة وتطور عملاء وأسواقاً أخرى.

ويلزم الطلب الشركات بتصميم وبناء واختبار وتصديق وتشغيل وجهات تجارية في المدار الأرضي المنخفض. ويجب أن توفر خدمات متكاملة للوجهة والنقل من البداية إلى النهاية لرحلات الفضاء البشرية.

الجدول الزمني وآلية التعاقد

الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 8 ديسمبر. وتتوقع ناسا إعلان منح العقود في ربيع عام 2027.

وتعتزم الوكالة منح عقود بسعر ثابت ومتعددة الجهات وغير محددة التسليم والكمية. وستدعم هذه العقود التطوير والتصديق والخدمات لأبحاث واستكشاف المدار الأرضي المنخفض.

وتخطط ناسا لاختيار مقاولين أو أكثر خلال مرحلة التطوير المبكر. وسيلي ذلك أمر مهمة تنافسي للتصميم النهائي والاختبار والتقييم والتصديق والخدمات من مقاول واحد أو أكثر.