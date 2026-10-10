أطلقت شركة OpenAI ما يقرب من 400 نتيجة رياضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي ضمن أكثر من 700 مخطوطة علمية، في خطوة هزّت أوساط الرياضيات العالمية مساء الخميس.

المخطوطات تغطي تسعة فروع رئيسية و40 صفحة للملخصات

توزعت المواد المنشورة على فروع التوافقيات وعدة فروع من الهندسة ونظرية الأعداد وعلوم الحاسوب النظرية والجبر والطوبولوجيا والاحتمالات والميكانيكا الإحصائية والفيزياء الرياضية. ونشرت الشركة دليلاً إرشادياً لتصفح المستودع الرقمي على منصة GitHub، فيما بلغ جدول المحتويات والملخصات وحده نحو 40 صفحة.

تضمنت بعض المخطوطات صياغات رسمية باستخدام مساعد البراهين Lean. وأوضحت OpenAI أن النتائج تمر بمراحل تحقق مختلفة، مشيرة إلى أن 300 نتيجة رئيسية فقط من أصل 719 مخطوطة تمت صياغتها رسمياً حتى الآن، أي ما نسبته 42 بالمئة. وأكدت أنها ستُحدّث المستودع بكل صياغة رسمية جديدة فور الحصول عليها.

أساتذة يكتشفون أخطاء وأخرى توصف بـ«عمل العمر»

رصد كيفن بازرد، أستاذ الرياضيات في إمبريال كوليدج لندن، نحو ست مبرهنات في نظرية الأعداد الجبرية لفتت انتباهه فوراً، لكنه قال إن القليل منها – إن وُجد – خضع للتحقق الرسمي في Lean. وأضاف بازرد أنه مضطر لقراءة مواد قد تكون خاطئة، أو انتظار باحثين آخرين لفحصها، أو انتظار الصياغة الرسمية لتأكيد صحتها.

من جهته، قال برندان هاسيت، أستاذ الرياضيات في جامعة براون، إن كتابة المسألة التي يعرفها أكثر من غيره بدت قليلة المعنى بعد قراءة سريعة. وعقب تعليق هاسيت، سحبت OpenAI ثلاث ورقات. كما لاحظ باحثون أن بعض الأوراق غطت ميادين سبق أن نقّب فيها رياضيون آخرون.

«تسونامي» يطيح ببرامج بحثية كاملة

ذكر سكوت أرمسترونغ، وهو رياضياتي، أن كثيراً من المسائل التي عالجها الإصدار كانت معروفة وجرى العمل عليها طوال عقود. وأضاف أن البرنامج البحثي الكامل لإحدى المجموعات مُحي عملياً بفعل هذا الإصدار. وأكد تريستان بكماستر، الرياضياتي في جامعة نيويورك، أنه سمع عن ثلاثة باحثين دُمّرت برامجهم البحثية بالكامل.

فرانشيسكو فورنييه-فاتشو، الأستاذ في جامعة هيريوت-واط، أوضح أن الباحثين في الاحتمالات والتوافقيات وعلوم الحاسوب النظرية بدوا في حالة صدمة خاصة، مضيفاً أن بعض مناطق نظرية الزمر جُرفت تماماً. وقال أرمسترونغ إن بعض الميادين بدت وكأنها استُهدفت بدقة شبه عسكرية، بما في ذلك العمل في مجال حصلت فيه هونغ وانغ من جامعة نيويورك على ميدالية فيلدز هذا العام، وعدة مسائل من جوائز الألفية.

نتائج بمستوى فيلدز وتقدم نحو فرضيات الألفية

أشار باحثون إلى أن كثيراً من النتائج بدت ذات مستوى رفيع جداً رغم عيوب العرض. ووُصفت حفنة من النتائج بأنها مرشحة لنيل ميدالية فيلدز، فيما قال جاريد دوكر ليختمان، الرياضياتي في ستانفورد، إن عشرات النتائج تقع ضمن هذه الفئة. واستشهد ليختمان بتقدم نحو فرضية ريمان، وحالة خاصة من حدسية هودج، وحل لمسألة كاكيا رباعية الأبعاد. وتُعد مسألتا ريمان وهودج من مسائل جوائز الألفية.

وكانت هونغ وانغ قد نالت ميدالية فيلدز هذا العام عن برهان لمسألة كاكيا ثلاثية الأبعاد. من جانب آخر، قالت ناليني جوشي، أستاذة الرياضيات في جامعة سيدني، إن بعض الأوراق التي فُحصت تضمنت قوائم مراجع قصيرة، معربة عن حذرها من أن تنسب الإسنادات القصة الكاملة. وأضاف أرمسترونغ أن مجموعة من النتائج في الفيزياء الرياضية أوضحت أن OpenAI تسعى خلف نظرية يانغ-ميلز.

يُذكر أن الرياضياتيين كانوا قد أبلغوا عن زيادة كبيرة مؤخراً في المواد الأكاديمية منخفضة الجودة المولّدة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعرضت كتابات OpenAI الرياضية السابقة لانتقادات حادة بسبب الإهمال وسوء الإسناد. وكان باحثون قد أطلقوا على الإصدار المنتظر تسمية «تسونامي الرداءة» قبل وصوله، لكن بعضهم قال إن الانطباعات الأولى جاءت أفضل مما هو متوقع قياساً بمنشورات الشركة السابقة.