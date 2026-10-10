قدّم نادي أرسنال عرضاً رسمياً لشراء لاعب الوسط المكسيكي جيلبرتو مورا البالغ من العمر 17 عاماً، خلال فترة الانتقالات الحالية.

شرط جزائي بقيمة 21.2 مليون جنيه إسترليني

يمتلك مورا شرطاً جزائياً في عقده مع نادي تيخوانا يبلغ 21.2 مليون جنيه إسترليني. ويمكن تفعيل هذا البند لانتزاع اللاعب من فريقه الحالي.

ولا يقتصر السباق على أرسنال وحده، إذ تراقب أندية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبوروسيا دورتموند وبنفيكا الموهبة الشابة عن كثب.

ميلان يتصدر سباق إعارة إندريك

يعتقد نادي إيه سي ميلان أنه يتقدم على بقية الأندية في محاولة استعارة المهاجم البرازيلي إندريك البالغ 20 عاماً من ريال مدريد في يناير. وتتوقف فرصة خروج اللاعب على سبيل الإعارة على استمرار حصوله على دقائق لعب ضئيلة مع الفريق الأول للنادي الملكي.

اهتمام ثلاثي بمدافع فورست

يتوقع نوتنغهام فورست اهتماماً شتوياً بالمدافع البرازيلي موريللو البالغ من العمر 24 عاماً. ويسعى مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي جميعاً للتعاقد مع اللاعب.

بايرن ميونخ يتحرك لتمديد عقد كين

صرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، بأن المحادثات مع المهاجم الإنجليزي هاري كين البالغ 33 عاماً تسير بشكل إيجابي للغاية. وأكد فرويند أن النادي البافاري مصمم على تمديد عقد قائده الحالي.

باريس سان جيرمان يستهدف بابلو باريوس

يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني بابلو باريوس البالغ 23 عاماً من أتلتيكو مدريد. وقد تصل قيمة الصفقة المحتملة إلى نحو 70 مليون يورو، أي ما يعادل 59 مليون جنيه إسترليني، خلال شهر يناير.

توتنهام يتابع مهاجم بنفيكا

يراقب توتنهام هوتسبير المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس البالغ 27 عاماً، المحترف في صفوف بنفيكا. ويضع النادي اللندني مهاجماً على رأس قائمة مشترياته الشتوية.

بايرن ميونخ يخطط لضم فوسكوفيتش

يبدي بايرن ميونخ اهتماماً كبيراً بالمدافع الكرواتي لوكا فوسكوفيتش البالغ 19 عاماً، لاعب برايتون الحالي. ويحتل اللاعب مركزاً متقدماً في قائمة أهداف النادي الألماني لصيف عام 2027.

ولا يقتصر الاهتمام على بايرن ميونخ، إذ يتابع تشيلسي وبرشلونة أيضاً تطور المدافع الشاب عن كثب.

أولمو على رادار العملاق البافاري

دخل لاعب الوسط الهجومي الإسباني داني أولمو البالغ 28 عاماً، نجم برشلونة، ضمن دائرة اهتمامات بايرن ميونخ.

يونايتد يواجه ضغوطاً شتوية

قد يضطر مانشستر يونايتد إلى الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية بسبب المشاكل التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيسر وفي خط الهجوم.