أكد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي أن كول بالمر ملتزم باللعب لمنتخب إنجلترا، وذلك بعد غياب اللاعب عن التوقف الدولي الأخير بسبب مشكلة في منطقة العانة. وجاءت تصريحات ألونسو يوم الجمعة قبل مواجهة بورنموث المقررة السبت.

بالمر غاب عن قائمة توخيل لأسباب بدنية حقيقية

أوضح ألونسو أن بالمر شعر بتهيج بسيط في العانة قبل خسارة تشيلسي أمام برينتفورد الشهر الماضي. وكان اللاعب يعاني من الألم خلال تلك المباراة، مما استدعى راحته خلال فترة التوقف الممتدة التي استُخدم أول أسبوعين منها للتعافي.

وشدد المدرب على أن المشكلة الحالية ليست بنفس حدة الإصابة التي منعته من التسديد بشكل سليم الموسم الماضي، لكنها لا تزال تحتاج إلى إدارة دقيقة. وأشار إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى ألم العانة المزمن الذي عانى منه بالمر من قبل.

توخيل شكك في رغبة بالمر وأبدى خيبة أمله

كان توماس توخيل مدرب إنجلترا قد أعرب عن خيبة أمله لعدم توفر بالمر في مباريات دوري الأمم الشهر الماضي، قائلاً إن اللاعب يفوّت فرصاً كثيرة للعب مع المنتخب. وتساءل توخيل عما إذا كان بالمر يرغب فعلاً في التواجد ضمن تشكيلة إنجلترا.

ويواجه توخيل وفرة من الخيارات في مركز الوسط الهجومي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيختار بالمر لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا الشهر المقبل. ويحمل بالمر خمس مباريات دولية مع إنجلترا منذ نهائي يورو 2024، حيث سجل هدفاً في مرمى إسبانيا خلال ذلك النهائي.

ألونسو: الجاهزية الكاملة هي الأهم لبالمر

أصر ألونسو على أن بالمر يريد اللعب لإنجلترا، مضيفاً أن الأهم هو أن يستعيد لياقته الكاملة ويستمتع بلعبته. وقال المدرب إن تقديم مستويات رفيعة مع النادي بانتظام يقود عادة إلى الاستدعاء للمنتخب، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية أن يصبح اللاعب من الطراز العالمي دون مشاركات دولية.

وسُئل ألونسو عن وصف بيرس مورغان لبالمر بأنه "جبان" لعدم مشاركته مع إنجلترا، فأجاب بأنه لا يعرف هذا التصريح ولا يعرف مورغان نفسه. وسجل بالمر أربعة أهداف مع تشيلسي هذا الموسم، بينما لم يحقق الفريق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وأكد ألونسو أن بالمر جاهز لمواجهة بورنموث يوم السبت، معرباً عن أمله في عودة ريس جيمس ومويسيس كايسيدو وماركو باليسترا من الإصابة للمشاركة في اللقاء ذاته.