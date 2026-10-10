يحصل مشترو هاتف آيفون ديو في متاجر أبل الأمريكية على شاشة إقلاع مخصصة تحمل اسم المشتري عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، وذلك اعتباراً من 23 أكتوبر.

شاشة إقلاع باسم المستخدم بالإنكليزية والإسبانية

تظهر شاشة الإقلاع المخصصة فور تشغيل آيفون ديو الجديد. تعرض الشاشة اسم المشتري الذي سجله عند الشراء. تدعم الميزة اللغتين الإنكليزية والإسبانية حصراً.

الميزة تقتصر على هاتف آيفون ديو دون غيره من أجهزة أبل. لم تعلن الشركة عن خطط لتوسيعها لتشمل لغات أو منتجات أخرى.

موعد الطلب المسبق والتوفر في المتاجر

يبدأ الطلب المسبق على آيفون ديو يوم 16 أكتوبر. تنطلق عمليات التسليم والتوفر في المتاجر يوم 23 أكتوبر. يمكن للعملاء تجهيز طلباتهم المسبقة اعتباراً من 12 أكتوبر.

آلية التخصيص غير واضحة

لا يزال الغموض يحيط بكيفية تنفيذ أبل لميزة التخصيص. لم تؤكد الشركة ما إذا كانت ستعتمد على نظام Presto الذي كشف عنه مارك غورمان لأول مرة عام 2023. يسمح نظام Presto لموظفي متاجر أبل بتحديث أجهزة آيفون لاسلكياً وهي داخل علبها المغلقة.

أورد مارك غورمان هذه المعلومات في 9 أكتوبر 2026. لم يصدر عن أبل أي تعليق رسمي حول الطريقة التقنية المعتمدة.