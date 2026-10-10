أطلقت شركة مينت موبايل عرضاً ترويجياً لهاتف سامسونغ غالاكسي S26 FE يشمل خصماً مباشراً قدره 400 دولار، ليصبح سعر الجهاز 300 دولار فقط. ويضاف إلى ذلك اشتراك سنوي في خدمة الاتصالات غير المحدودة مقابل 180 دولاراً، فيصل إجمالي ما يدفعه المشتري إلى 480 دولاراً دفعة واحدة.

شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتزاً

يتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.7 بوصة. وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزاً، مما يوفر سلاسة عالية في التصفح والتطبيقات والألعاب.

معالج إكسينوس 2500 وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت

يعمل غالاكسي S26 FE بمعالج سامسونغ إكسينوس 2500. ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميغابكسل

يضم الهاتف نظام تصوير خلفي مكوناً من ثلاث كاميرات: رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وثالثة مقربة بدقة 8 ميغابكسل. ويمنح هذا المزيج مرونة في التصوير بمختلف الظروف والزوايا.

أحدث إصدار من أندرويد وسبع سنوات من التحديثات

يأتي الجهاز بأحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد. وتلتزم سامسونغ بتوفير تحديثات البرامج والتصحيحات الأمنية لمدة سبع سنوات كاملة، ما يطيل عمر الهاتف ويحافظ على أدائه المحدث.