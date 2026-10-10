فقد مستخدمو تطبيق Gemini المجاني القدرة على تبديل النماذج الذكية يدوياً اعتباراً من مساء يوم الإطلاق بتوقيت المحيط الهادئ، حيث امتد التغيير إلى معظم الحسابات غير المدفوعة بوتيرة سريعة.

نموذج “Auto” الخيار الوحيد للحسابات المجانية

أصبح نموذج “Auto” الخيار الوحيد المتاح أمام المستخدمين الذين لا يملكون خطة مدفوعة. ويعتمد هذا النموذج على ما تسميه الشركة “نماذج Gemini 3”.

كانت وثائق دعم جوجل قد أشارت الأسبوع الماضي إلى النموذج 3.5 Flash-Lite تحديداً. لكن الوصف الجديد يوحي بأن النموذج المستخدم قد يختلف وفقاً لطبيعة الموجه النصي.

مستويات تفكير جديدة بديلة عن الخيار “الموسّع”

تقدم جوجل ثلاثة مستويات تفكير جديدة لتحل محل خيار “Extended” السابق. وتتوافق هذه المستويات مع ما هو معمول به في منصتي Google Antigravity وAI Studio.

الطرح الواسع لمستويات التفكير لم يكتمل بعد، لكن الشركة أكدت أنها ستكون متاحة لجميع المشتركين عند الإطلاق الكامل.

تغييرات مرتقبة لمشتركي Google AI Plus

في سياق متصل، سيواجه مستخدمو خدمة Google AI Plus قريباً قيوداً على النماذج المتاحة لهم. وسيقتصر اختيارهم على نموذجي Flash-Lite و3.8 Flash فقط.