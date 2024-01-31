خطوات طباعة تأشيرة خروج نهائي برقم الاقامة من السعودية وكيفية الاستعلام

كثيرًا ما يبحث الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن طريقة طباعة تأشيرة خروجهم النهائي عند مغادرتهم المملكة. تعد تأشيرة الخروج النهائي أمرًا هامًا سواء كانت للعمال أو الوافدين عند مغادرتهم البلاد. وبناءً على ذلك، تبذل إدارة الجوازات السعودية الكثير من الجهود لتوفير الخدمات الإلكترونية الضرورية لجميع المقيمين والوافدين بهدف تسهيل إجراءات إصدار أو طباعة أو الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي. في هذا المقال، سنشرح كيفية طباعة تأشيرة الخروج وطريقة الاستعلام عنها.

كيفية طباعة تأشيرة الخروج النهائي:

قدمت الإدارة العامة للجوازات السعودية إمكانية طباعة تأشيرة الخروج للعمال والوافدين عبر موقع “مقيم الإلكتروني” الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة. ويمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع “مقيم“. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. انقر على “صلاحية التأشيرات”. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. انقر على “تحقق”. ستظهر جميع بيانات التأشيرة. انقر على “طباعة”.

استعلام عن تأشيرة الخروج النهائي:

يمكنك أيضًا الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عن طريق الموقع الإلكتروني للجوازات السعودية. يجب عليك اتباع الخطوات التالية: