خطوات التسجيل في مؤسسة جمعية الوليد بن طلال الخيرية في السعودية عبر موقع sakani.sa

مؤسسة جمعية الوليد بن طلال الخيرية هي مؤسسة خيرية تأسست على يد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم والمساعدة في مجالات متنوعة لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات في المملكة العربية السعودية وخارجها.

جمعية الوليد بن طلال الخيرية

تعمل جمعية الوليد بن طلال الخيرية في العديد من المجالات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والإغاثة الطارئة ودعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. تسعى المؤسسة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات المحتاجة.

التسجيل في سكني الحصول على مسكن مجاني

تقدم جمعية الوليد بن طلال الخيرية العديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل بناء المساكن للفقراء والأيتام، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، وتوفير فرص التعليم والتدريب، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، حيث وتعد جمعية الوليد بن طلال الخيرية من الجهات الخيرية المعروفة والموثوقة في المملكة العربية السعودية وتلعب دورًا هامًا في دعم الفئات المحتاجة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

خطوات طلب مسكن مجاني عبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

للتسجيل في مؤسسة جمعية الوليد بن طلال الخيرية “سكني” لامتلاك مسكن مجاني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “سكني” على الرابط التالي: sakani.sa.

اضغط على خيار “تسجيل الدخول” إذا كان لديك حساب مسبقاً، أو “تسجيل جديد” إذا كنت لا تمتلك حساب.

في حالة التسجيل الجديد، قم بملء النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني،

اختر اسم مستخدم وكلمة مرور لحسابك.

بعد تسجيل الدخول، قم بتعبئة النموذج الخاص بطلب التسجيل في برنامج الإسكان المجاني.

قم بتقديم المستندات المطلوبة للتأكد من استحقاقك، مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الراتب وغيرها من المستندات المطلوبة.

انتظر مراجعة ومعالجة طلبك من قبل جمعية الوليد بن طلال الخيرية، وسيتم التواصل معك في حالة قبول الطلب.

في حالة قبول طلبك، ستتلقى إشعاراً بتفاصيل المسكن المخصص لك وإجراءات استلامه.