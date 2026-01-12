الأحداث تنقلب.. مسلسل اورهان الموسم السابع وتغيير كبير في السناريو على القنوات الناقلة

مسلسل اورهان الموسم السابع من أكثر المسلسلات التاريخية التي أثرت في العديد من المشاهدين وعشاق العمل التاريخي، حتى أن الموسم السابع يتضمن حياة أورهان وكيف تم فتح بورصة أحد قلاع الصليبين الصعب التوجه إليها، لكن مؤخرًا حدثت بعض التغييرات في السيناريو، مما يُشير إلى وجود عمل تاريخي يُليق بهذه السلسلة الضخمة التي شهدها المسلسل.

موعد مسلسل المؤسس اورهان

يتم بث الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس اورهان يوم الأربعاء القادم الموافق ١٨ من شهر يناير ٢٠٢٦، بجانب أن الحلقة سيتم بثها على القنوات الفضائية الناقلة وذلك بما يتضمن ” ATVوالفجر الجزائرية”، بحيث يُشاهدها أكبر عدد من المتابعين وعشاق العمل التاريخي ومتابعي المؤسس أورهان.

تردد قناة ATV التركية

قم بالتعرف على التردد الحديث لقناة ATV التركية الناقلة لحلقات المؤسس اورهان على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات التالية:

القمر الصناعي الأول النايل سات.

تردد القناة يكون ١٠٧٩٦.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز فهو ٢٧٥٠٠.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة ATV التركية

ويسهل التعرف على البيانات الأخرى الخاصة بتحديث تردد قناة ATV التركية، وفقًا لما يأتي:

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة فهو ١٢٦٩٢.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز فهو ٢٧٥٠٠.

خطوات استقبال قنوات المؤسس اورهان

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها من أجل استقبال قنوات المذيعة للمؤسس عثمان، كما يلي: