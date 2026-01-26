تحديث 2026: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد – استمتع بأقوى محتوى وثائقي بتقنية HD

هل أنت مستعد لرحلة استثنائية حول العالم؟ قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تواصل تقديم أروع الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية الشيقة بجودة عالية. في عام 2026، تضمن لك القناة تجربة مشاهدة لا مثيل لها، تنقلك إلى أعماق البحار، قمم الجبال الشاهقة، وغابات الأمازون المطيرة. استكشف الحضارات القديمة، شاهد الحيوانات النادرة في بيئاتها الطبيعية، وتعلم عن أحدث الاكتشافات العلمية والتكنولوجية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2026

لضمان استقبالكم إشارة القناة بأفضل جودة ممكنة، نقدم لكم التردد الجديد والمحدث لعام 2026:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11411 أفقي (H) 30000 3/4 عرب سات 11804 أفقي (H) 27500 5/6

كيفية ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم الخاص بك. اختر “Installation” أو “Setup”. اختر “Manual Search” أو “Transponder List”. أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، و FEC المذكورة أعلاه. اضغط على “Search” أو “OK” لحفظ القناة.

محتوى القناة في عام 2026: نظرة خاطفة

تتضمن برامج القناة لعام 2026 سلسلة وثائقية جديدة تستكشف أسرار الكون، بالإضافة إلى تغطية خاصة لأحدث الاكتشافات الأثرية في مصر. كما ستعرض القناة أفلامًا وثائقية حصرية عن الحياة البرية في أفريقيا، وبرامج تعليمية للأطفال تهدف إلى تنمية حب الاستكشاف والتعلم لديهم. لا تفوت فرصة مشاهدة كل هذا وأكثر على ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.