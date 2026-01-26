عاجل: ترددات قنوات البحرين 2026 – تحديثات حصرية لاستقبال البث بجودة عالية على الأقمار الصناعية

تحديث هام لمشاهدي قنوات البحرين! في إطار سعيها الدائم لتوفير أفضل تجربة مشاهدة لمتابعيها، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون البحرينية عن تحديثات جديدة لترددات قنواتها الفضائية في مطلع العام 2026. هذا التحديث يهدف إلى ضمان استقبال بث القنوات بجودة عالية HD على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة البحرين على نايل سات

اعتبارًا من 24 يناير 2026، يمكنكم استقبال قنوات البحرين على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC الجودة 11641 أفقي (H) 27500 غير متوفر HD

تردد قنوات البحرين الرياضية على Eutelsat 8 West B

لمحبي الرياضة ومتابعي قناة البحرين الرياضية، يمكنكم الآن استقبال القناة عبر القمر الصناعي Eutelsat 8 West B بالتردد الجديد. هذا التحديث يضمن لكم متابعة برامجكم الرياضية المفضلة بوضوح وجودة عالية.

ترقبوا تغطيتنا الحصرية لبرنامج “مجلس BSN” على قناة البحرين الرياضية، حيث نتابع معكم آخر المستجدات والأخبار الرياضية لموسم 2025-2026. يمكنكم مشاهدة الحلقة القادمة يوم الأحد 18 يناير 2026 في تمام الساعة 9:00 مساءً.

تنويه هام:

يرجى من جميع المشاهدين إعادة ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على الترددات الجديدة المذكورة أعلاه لضمان استمرار استقبال قنوات البحرين بجودة عالية. هذه التحديثات تأتي في إطار حرص وزارة الإعلام البحرينية على تقديم أفضل خدمة إعلامية للمشاهدين في كل مكان.

لأية استفسارات أو مساعدة في ضبط الترددات، يمكنكم التواصل مع قسم الدعم الفني بهيئة الإذاعة والتلفزيون البحرينية.