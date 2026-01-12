تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية بعد ارتفاعات متكررة

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 12 يناير 2026، انخفاضًا جديدًا بعد أسابيع من الارتفاعات نتيجة زيادة الإقبال خلال موسم الأعياد. وأكد اتحاد المنتجين أن التراجع في الأسعار جاء نتيجة الإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة الزراعة لضبط السوق وتنظيم الأسعار، بالإضافة إلى وجود فائض في الإنتاج يغطي احتياجات المواطنين ويتيح تصدير الفائض للخارج.

استهلاك المواطن للدواجن

وأشار الاتحاد إلى أن المواطن المصري يستهلك نحو 14.5 كيلو دواجن سنويًا، وأن المزارع تعمل حاليًا على بناء 4500 عنبر جديد لزيادة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض يفوق الطلب الاستهلاكي، ما يتيح تصدير الكميات الزائدة إلى الدول العربية والخارجية.

سعر الدواجن في البورصة

وعلى صعيد الأسعار، عاد سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 70 جنيهًا بعد أن وصل إلى 75 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية، بينما يبلغ سعرها للمستهلك نحو 85 جنيهًا. كما انخفض سعر الدواجن الأمهات إلى 55 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بسعر 70 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن الساسو انخفاضًا ليصل سعرها إلى 87 جنيهًا بالمزرعة و100 جنيه للمستهلك. على الجانب الآخر، شهد كيلو الفراخ البلدي ارتفاعًا ليصل إلى 110 جنيهات بالمزرعة و130 جنيهًا للمستهلك، بينما ارتفع سعر البانيه من 180 إلى 200 جنيه.

أسعار البيض اليوم

كما سجلت أسعار البيض ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 110 جنيهات جملة و135 جنيهًا للمستهلك، والبيض الأبيض 110 جنيهات جملة و130 جنيهًا للمستهلك، فيما سجل البيض البلدي 135 جنيهًا جملة و150 جنيهًا للبيع بالتجزئة.