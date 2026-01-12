حدث فلكي استثنائي في 2026.. كسوف الشمس يشعل اهتمام الملايين حول العالم

تستقطب الظواهر الفلكية اهتماما واسعا من المتابعين حول العالم، ويأتي كسوف الشمس في عام 2026 كأحد أبرز الأحداث الكونية المنتظرة، لما يحمله من مشاهد نادرة ودلالات علمية مهمة ويترقب علماء الفلك والهواة هذه الظاهرة لما توفره من فرصة فريدة لرصد حركة الأجرام السماوية بدقة.

ما هو كسوف الشمس وكيف يحدث

يحدث كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض على خط شبه مستقيم، ويقع القمر في المنتصف خلال طور المحاق في هذه الحالة يحجب القمر ضوء الشمس كليا أو جزئيا عن سطح الأرض، فيظهر قرص القمر المظلم وهو يعبر أمام قرص الشمس المضيء، وتختلف درجة الكسوف بحسب موقع المشاهدة.

موعد أول كسوف شمس في عام 2026

يشهد عام 2026 أول كسوف شمسي يوم 12 فبراير، وهو كسوف حلقي يعرف بظاهرة حلقة النار في هذا الحدث يحجب القمر ما يقارب 96 في المئة من مركز الشمس، لتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بالقمر، في مشهد فلكي نادر يثير إعجاب المتابعين.

مدة كسوف الشمس الحلقي ومناطق الرؤية

تستمر ظاهرة الكسوف الحلقي لمدة دقيقتين وعشرين ثانية تقريبا، ولن تكون مرئية لعامة الناس في معظم دول العالم وستقتصر مشاهدته على مناطق نائية في القارة القطبية الجنوبية، إضافة إلى عدد من العلماء في محطات أبحاث متخصصة مثل محطة كونكورديا ومحطة ميرني، حيث تتوفر ظروف مناسبة للرصد العلمي.

الكسوف الثاني للشمس في أغسطس 2026

يشهد شهر أغسطس من العام نفسه كسوفا شمسيا آخر في الثاني عشر من الشهر، ويكون هذه المرة كسوفا كليا يمر مسار هذا الكسوف عبر شمال روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وشرق غرينلاند وغرب أيسلندا، قبل أن يصل إلى شمال إسبانيا قرب غروب الشمس، حيث يستمر الظلام الكامل لما يقارب دقيقتين.

أهمية كسوف الشمس علميا

تمثل ظواهر كسوف الشمس فرصة ثمينة للعلماء لدراسة الغلاف الجوي الشمسي وحركة القمر بدقة، كما تسهم في تعزيز وعي الجمهور بعلم الفلك وأهمية متابعة الظواهر الطبيعية التي تعكس دقة النظام الكوني.