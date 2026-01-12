ملخص مباراه برشلونه وريال مدريد الكلاسيكو على فين؟ القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وبرشلونه

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم نحو المواجهة المنتظرة التي تجمع ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2024 2025 وتقام القمة الكروية مساء غد الأحد الموافق الحادي عشر من يناير، في لقاء يحمل طابعا خاصا لما يتمتع به الفريقان من تاريخ عريق وصراع ممتد على الألقاب المحلية والقارية.

ملعب النهائي وطموحات العملاقين

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مواجهة الكلاسيكو، حيث يسعى كل من ريال مدريد وبرشلونة إلى التتويج بلقب السوبر الإسباني وتأتي المباراة وسط توقعات بمستوى فني مرتفع، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز النجوم القادرين على صناعة الفارق، ما يجعل اللقاء مرشحا ليكون حافلا بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يمكن لعشاق الكرة الإسبانية متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر تطبيق ثمانية السعودي، الناقل الحصري لمنافسات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط ويتيح التطبيق مشاهدة المباراة عبر الهواتف الذكية، في حين لم تعلن الشبكة حتى الآن نقل اللقاء عبر أي قناة فضائية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال مدريد مساء غد الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتقام المباراة على أرضية ملعب الإنماء، وسط أجواء جماهيرية منتظرة تضيف المزيد من الحماس إلى قمة السوبر الإسباني.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

من المنتظر أن يبدأ برشلونة المباراة بالحارس خوان جارسيا، وأمامه في خط الدفاع كل من أليخاندرو بالدي وجيرارد مارتين وباو كوبارسي وجول كوندي وفي خط الوسط يعتمد الفريق على إريك جارسيا وفرينكي دي يونج وبيدري، بينما يقود الهجوم الثلاثي رافينيا ولامين يامال وفيران توريس.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة

على الجانب الآخر، يتوقع أن يدفع ريال مدريد بالحارس تيبو كورتوا في حراسة المرمى، مع تواجد ألفارو كاريراس ودين هاوسن وراؤول أسينسيو وفيديريكو فالفيردي في خط الدفاع ويقود خط الوسط جود بيلينجهام وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا، بينما يعتمد الفريق هجوميا على فينيسيوس جونيور ورودريجو وجونزالو جارسيا.

مشوار الفريقين إلى نهائي السوبر الإسباني

تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، فيما حجز برشلونة مقعده في النهائي عقب انتصار كبير على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد، ليضرب الفريقان موعدا جديدا في كلاسيكو لا يقبل القسمة على اثنين.