مفاجأة أوبو الجديدة.. سعر ومواصفات Oppo Reno 13 التي أشعلت المنافسة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo Reno 13 ليلبي احتياجات الفئة المتوسطة العليا، حيث يقدم الهاتف توازنا رائعا بين الأداء القوي والتصميم الفخم والمميزات الحديثة الهاتف يعتمد على معالج Dimensity 8350 القوي، ويأتي ببطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى شاشة عالية الجودة وكاميرات متطورة تقدم تجربة تصوير ممتازة.

التصميم والمتانة لهاتف Oppo Reno 13

يمتاز الهاتف بخامات تصنيع عالية الجودة، حيث يأتي الإطار المعدني والزجاج المتين، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP69 يأتي الهاتف بأبعاد 157.9×74.7×7.2 ملم ويزن 181 جراما، ما يجعله مريحا في الاستخدام اليومي الشاشة مسطحة بالكامل من نوع AMOLED بحجم 6.59 إنش، بدقة 1256×2760 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، لتوفير تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

الأداء والذاكرة

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8350 من ميدياتك مع معالج رسومي Mali G615-MC6، ما يجعله قادرا على تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة بكفاءة عالية يتوفر الهاتف بإصدارين: الأول بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا، والثاني بسعة 512 جيجا وذاكرة عشوائية 12 جيجا، مع دعم للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

الكاميرات والتصوير في Oppo Reno 13

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل مع مثبت بصري، والكاميرا الثانية 8 ميجا للزاوية الواسعة، والثالثة 2 ميجا للعزل ويدعم تصوير الفيديو بجودة 4K وFHD مع معدلات إطارات مختلفة، ويتميز بصوت ستريو عالي وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

البطارية والاتصالات

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5600 مللي أمبير وتدعم شحن سريع بقوة 80 واط، مع دعم شريحتين اتصال وNFC يدعم الهاتف جميع تقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi وبلوتوث 5.4 وGPS مع أنظمة الملاحة الأخرى، كما يحتوي على مستشعر بصمة مدمج بالشاشة وميزة فتح الهاتف بالوجه.

السعر والتوافر

يتوفر الهاتف في مصر بسعر حوالي 27 ألف جنيه للنسخة 256 جيجا، وفي السعودية بسعر 2200 ريال للنسخة 512 جيجا، بينما في الإمارات بسعر 2000 درهم.