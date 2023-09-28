نتيجة مباراة السعودية والهند في دورة الألعاب الآسيوية 2023 “ملخص المباراة”

سنستعرض معكم عبر موقع البديل نتيجة مباراة السعودية والهند في دورة الألعاب الآسيوية 2023، بالإضافة إلى تفاصيل المباراة وأبرز الأحداث التي جرت فيها. حيث انطلقت منذ فترة قصيرة دورة الألعاب الآسيوية 2023، والتي تشهد مشاركة العديد من الدول العربية ومن ضمنها منتخب الصقور الخضراء، حيث تألق المنتخب السعودي الأولمبي وتمكن من التأهل لدور الـ16 بعد أداء مميز في المباريات السابقة.

ملخص مباراة السعودية والهند

يترقب الجميع نتيجة مباراة السعودية والهند في دورة الألعاب الآسيوية 2023. ستكون المباراة حاسمة للفريقين، حيث تحدد مصيرهما في التأهل لربع النهائي. من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والمنافسة الشرسة بين اللاعبين.

يطمح منتخب السعودية الأولمبي في تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز لمواصلة مشواره الناجح في دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022”. يسعى المدير الفني سعد الشهري للفوز باللقب، بينما يسعى منتخب الهند لتحقيق مفاجأة والتأهل.

تألق منتخب السعودية الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية حيث تمكن من تحقيق أداء مميز، حيث حصد 7 نقاط من خلال تعادله السلبي مع إيران وفوزه على منغوليا وفيتنام. هذه النتائج ساهمت في تأهله إلى الدور التالي في المركز الثاني بمجموعته.

من جهة أخرى، تأهل منتخب الهند إلى دور الستة عشر في دورة “هانغتشو 2022” بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

انتهت مباراة السعودية والهند الأولمبي اليوم بنتيجة 2 – 0 للمنتخب السعودي وسجل الهدف الأول والهدف الثاني اللاعب محمد مران في الدقيقة 52، و 57 من عمر الشوط الثاني، ليتأهل المنتخب السعودي الأولمبي رسميًا لدور ربع النهائي لمواجهة أوزبكستان.

نهاية المباراة ||

🇸🇦 السعودية 2 – 0 الهند 🇮🇳

الأخضر يتأهل للدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022) 🏅#Hangzhou2022 | #الطريق_إلى_باريس pic.twitter.com/NP5bqNZ3eg — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 28, 2023

نتيجة مباراة السعودية والهند

وفقًا لتحديدات اللجنة المنظمة للدورة الألعاب الآسيوية 2023، تم تحديد موعد مباراة السعودية والهند في دور الـ16. وجرت المباراة على ملعب مركز التنين الأصفر الرياضي يوم الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023. كانت هذه المباراة حاسمة للفريقين، حيث كان الفوز هو المفتاح الوحيد للتأهل إلى ربع النهائي. وبالفعل، شهدت المباراة منافسة قوية وعروض مميزة من اللاعبين.

مباراة السعودية والهند اليوم

سيتم نقل مباراة المنتخب السعودي الأولمبي والهندي عبر قناة beIN Sports 2HD المفتوحة. وتم تحديد موعد انطلاق المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر، والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات. ستكون هذه المواعيد فرصة لعشاق كرة القدم في السعودية والهند لمتابعة المباراة ودعم فرقهم

تشكيل منتخب السعودية الأولمبي

قبل انطلاق المباراة، تم الإعلان عن تشكيلة المنتخب السعودي الأولمبي التي ستخوض مواجهة الهند. وجاءت التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي الأولمبي كما يلي: