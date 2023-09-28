“ألباس دمبلدور مات”.. وفاة مايكل جامبون نجم سلسلة هاري بوتر عن 82 عاماً

في خبر محزن اجتاحت صفحات السوشيال ميديا، توفي اليوم الخميس النجم مايكل جامبون، الذي اشتهر بتجسيد دوره في سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، عن عمر يبلغ 82 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لمدة 60 عامًا.

وفاة مايكل جامبون نجم سلسلة هاري بوتر

تسببت وفاة مايكل جامبون في انتشار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من النجوم عن حزنهم لرحيله. وأعرب جيريمي كلاركسون عن تعازيه في تغريدة سابقة على حسابه في تويتر، حيث قال بمعنى: “أشعر بحزن شديد لسماع خبر وفاة مايكل جامبون، إنه كان شخصية مسلية بشكل كبير، وكتبتُ اسمه على زاوية خاصة تحمل اسمه تكريمًا له كضيف عظيم”.

سبب وفاة مايكل جامبون الشهير بـ دمبلدور عن 82 عاماً

فجعت جماهير هاري بوتر برحيل النجم مايكل جامبون، المعروف بتجسيده لشخصية دمبلدور، عن عمر يناهز 82 عامًا. نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عبارة عن عائلة مايكل، حيث أكدت وفاته في المستشفى بسلام. جراء إصابته بالتهاب رئوي.

وأصدرت العائلة بيانًا جاء فيه: “ببالغ الحزن نعلن رحيل السير مايكل جامبون، الزوج والأب الحبيب، الذي وافته المنية بسلام في المستشفى وبجانبه زوجته آن وابنه فيرغوس، بعد صراع مع التهاب رئوي. كان مايكل في عمر 82 عامًا. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الأليم ونشكركم على رسائل الدعم والحب التي وصلتنا”.

“We are devastated to announce the loss of Sir Michael Gambon," his family said in a statement. "Beloved husband and father, Michael died peacefully in hospital with his wife Anne and son Fergus at his bedside, following a bout of pneumonia." https://t.co/N057yTeBmA pic.twitter.com/9OB6DhN0rv — Variety (@Variety) September 28, 2023

مايكل جامبون السيرة الذاتية

ولد مايكل جامبون في دبلن، أيرلندا، عام 1940، وكانت مسيرته الفنية مليئة بالإنجازات. في بداية حياته، عمل كمهندس وصانع أدوات قبل أن يكتشف شغفه بالتمثيل.

انطلقت مسيرته المهنية على خشبة المسرح عندما بلغ من العمر 24 عامًا، وشارك في إنتاجات مسرحية لشكسبير مثل “عطيل” و “ريتشارد الثالث”. لكنه سرعان ما انتقل إلى قمة الشهرة بفضل صوته المميز وحضوره اللافت على المسرح والشاشة.

أشتُهر جامبون بشكل خاص بدوره كمدير مدرسة هوجورتس الأسطوري دمبلدور في سلسلة أفلام هاري بوتر من عام 2004 إلى 2011. استلم هذا الدور بعد وفاة الممثل ريتشارد هاريس، وكان أول ظهور له في دور دمبلدور في فيلم “The Prisoner of Azkaban”، الذي أخرجه جيه كيه رولينغ.

أبرز أعمال مايكل جامبون

شارك مايكل جامبون في أدوار بطولة في عدة أفلام مشهورة، بما في ذلك “Gosford Park” عام 2001، و “Ali G Indahouse” عام 2002، و “Wes Anderson’s Fantastic Mr. Fox” عام 2009، و “The King’s Speech” عام 2010. لقد لعب أيضًا دورًا مميزًا ككاتب إثارة في المسلسل الدرامي “The Singing Detective”، حيث جسد شخصية فيليب مارلو. ولم يقتصر تألقه على الشاشة الكبيرة فحسب، بل ظهر أيضًا في إنتاجات تلفزيونية لبي بي سي مثل “Perfect Strangers” و “Emma”.

جوائز مايكل جامبون

توج مايكل جامبون بالعديد من الجوائز المرموقة على مدار حياته المهنية التي استمرت حتى سن الـ 82. حصد أربع جوائز “BAFTA” عن عمله التلفزيوني، وثلاث جوائز “أوليفر”، بالإضافة إلى جائزتين من نقابة ممثلي الشاشة. وفي عام 1998، تم تكريمه بلقب الفارس بتكليف من الملكة نفسها تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجال الدراما.