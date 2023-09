“ألباس دمبلدور مات”.. وفاة مايكل جامبون نجم سلسلة هاري بوتر عن 82 عاماً

في خبر محزن اجتاحت صفحات السوشيال ميديا، توفي اليوم الخميس النجم مايكل جامبون، الذي اشتهر بتجسيد دوره في سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، عن عمر يبلغ 82 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لمدة 60 عامًا.

تسببت وفاة مايكل جامبون في انتشار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من النجوم عن حزنهم لرحيله. وأعرب جيريمي كلاركسون عن تعازيه في تغريدة سابقة على حسابه في تويتر، حيث قال بمعنى: “أشعر بحزن شديد لسماع خبر وفاة مايكل جامبون، إنه كان شخصية مسلية بشكل كبير، وكتبتُ اسمه على زاوية خاصة تحمل اسمه تكريمًا له كضيف عظيم”.

فجعت جماهير هاري بوتر برحيل النجم مايكل جامبون، المعروف بتجسيده لشخصية دمبلدور، عن عمر يناهز 82 عامًا. نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عبارة عن عائلة مايكل، حيث أكدت وفاته في المستشفى بسلام. جراء إصابته بالتهاب رئوي.

وأصدرت العائلة بيانًا جاء فيه: “ببالغ الحزن نعلن رحيل السير مايكل جامبون، الزوج والأب الحبيب، الذي وافته المنية بسلام في المستشفى وبجانبه زوجته آن وابنه فيرغوس، بعد صراع مع التهاب رئوي. كان مايكل في عمر 82 عامًا. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الأليم ونشكركم على رسائل الدعم والحب التي وصلتنا”.

“We are devastated to announce the loss of Sir Michael Gambon," his family said in a statement. "Beloved husband and father, Michael died peacefully in hospital with his wife Anne and son Fergus at his bedside, following a bout of pneumonia." https://t.co/N057yTeBmA pic.twitter.com/9OB6DhN0rv

— Variety (@Variety) September 28, 2023