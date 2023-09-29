الآن نوفر لك رابط مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 67 شاهد VIP وملخص كامل HD، حيث يعتبر مسلسل كريستال من أشهر المسلسلات الدرامية والرومانسية السورية اللبنانية، ويحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي. وفي هذا المقال، سنتحدث عن الحلقة 67 من المسلسل، وسنقدم لكم روابط مشاهدة الحلقة بجودة عالية HD، بالإضافة إلى ملخص كامل لأحداث الحلقة. ستتمكنون من مشاهدة الحلقة عبر العديد من المواقع المختلفة، والتي سنوفر لكم روابطها في هذا المقال.

قصة مسلسل كريستال

تدور أحداث مسلسل “كريستال” حول شخصية “فاي”، وهي فتاة تعاني من الفقر تعيش داخل ملحق قصر خاص يعود لأحد أشهر وأعرق مصممات الأزياء، وهي “عليا كرم” التي تجسدها باميلا الكيك. تنشأ المنافسة بين الاثنتين عندما ينشغل قلبهما بحب الطبيب الشهير “جواد فياض” الذي يقوم بتجسيده محمود نصر. تتصاعد الأحداث في إطار درامي رومانسي اجتماعي يجمع بين الصراعات والعواطف المتشابكة لهؤلاء الشخصيات.

ملخص مسلسل كريستال الحلقة 67 بالكامل

تتمحور الحلقة 67 من مسلسل “كريستال” حول جواد الذي جمع عليا ولمياء وفاي حول طاولة الاعتراف، وهذا يدفع الحلقة إلى مستويات عالية من التوتر. تشهد الحلقة لحظات من الانهيار والبكاء واليأس، حيث تروي فاي ما حدث لها هذه الليلة حيث سمعت عليا ولمياء يعترفان بأنهما السبب في وفاة العم سمير، وتعبر عن فقدانها لحبيبها جواد ووالدها في نفس الوقت.

من جهته، جواد يتفاجأ بكل ما يسمعه في هذا الاعتراف الصادم، ولكنه يشعر بوجود شيء مخفي ويعزو اللوم إلى عليا ولمياء وفاي لأنهم تركوه يعتقد أنه هو السبب في وفاة العم سمير طوال تلك الفترة.

بعد هذه المواجهة الصادمة، يغادر جواد المطعم دون أن يقول أي شيء لفاي التي لم يسمعها حديثه، ولكن لمياء لا تسكت بعد الآن وتلقي اللوم بالكامل على عليا وتقول لها: “بسببك أنا خسرت ابني بسبب عنادك”.

فيما بعد، خلال زيارتها لتامر، تكشف رفيف دون قصد عن زواجهما أمام بيان، الأمر الذي يثير استغرابها من كونهما قد أخفيا هذا السر عن الآخرين لفترة طويلة. وفي النهاية، يرحب بيان بزواجهما ويعبر عن محبته ويتمنى لهما حياة سعيدة.

من جانبهن، يعتقد ورد ورفيف وندى أن فاي جمعتهم لتروي لهم ما حدث في تلك الليلة، ولكنها تسألهم عن دورهم وتعاونهم مع جواد في خطته. وبعد ضغط كبير، تضطر فاي للكشف عن حقيقة عليا ولمياء وأنهما هما السبب في وفاة والدهم، مما يصعب تحمله على رفيف.

رابط مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 67 شاهد VIP

إذا كنت ترغب في مشاهدة الحلقة 67 كاملة على الإنترنت بجودة عالية، يمكنك ذلك عن طريق زيارة موقع شاهد VIP من هنا. ستستمتع بمشاهدة هذه الحلقة المميزة التي تتميز بأداء رائع من قبل فريق موهوب من الممثلين، بما في ذلك محمود نصر وباميلا الكيك ولين غرة وستيفاني عطا الله.

أبطال مسلسل كريستال

تشارك في بطولة مسلسل “حرب الورود” التركي النسخة العربية التي تحمل اسم “كريستال” مجموعة من الممثلين وهم:

الشخصيات الممثلون جواد محمود نصر عليا باميلا الكيك فاي ستيفاني عطالله ورد لين غرة رحاب رولا حمادة ندى آنجو ريحان باسل خالد شباط تامر بلال مارتيني أوس فادي حواشي هبة ليا مباردي مالك فياض إياد أبو الشامات لمياء صباح بركات طلال عبد الرحمن قويدر سمير ناظم عيسى رفيف جوان زيبق بيان هيما إسماعيل

القنوات الناقلة مسلسل كريستال

سيتم بث الحلقة 67 من كريستال مباشرة على عدة قنوات، بما في ذلك:

MBC 1.

MBC Al-Iraq.

MBC Masr 2.

منصة شاهد.

موعد عرض كريستال

سيتم عرض مسلسل “كريستال”، النسخة العربية من مسلسل “حرب الورود” التركي، والذي يتألف من 90 حلقة، من يوم الأحد وحتى يوم الخميس وذلك في تمام الساعة 8:00 PM بتوقيت السعودية، على قناة MBC1. بعد عرض الحلقات على الشاشة التلفزيونية، ستتوفر الحلقات أيضًا على منصة شاهد “Shahid” لمشاهدتها في أي وقت.