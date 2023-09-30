مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

لحظات قليلة وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون مباشر الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 حيث تشهد الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 مباراة مثيرة بين فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون، والتي ستقام اليوم السبت 30 سبتمبر 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

الموعد: الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

الملعب: ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، إنجلترا.

التوقيت في الدول المختلفة: السعودية ومصر: الساعة 5:00 مساءً. الإمارات وقطر: الساعة 6:00 مساءً. الكويت والبحرين: الساعة 4:00 مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

ستتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون على قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وترددها هو 12207 عمودي.

كيف أشاهد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر؟

ستتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي

جاء تشكيل مان سيتي الرسمي اليوم كما يلي:

المرمي: إيدرسون.

الدفاع: دياز، والكر، آكي، أكانجي.

الوسط: نونيز، كوفاسيتش، فودين.

الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

تعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون من المباريات المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، ويترقبها عشاق كرة القدم حول العالم. ستتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وستكون متاحة للمشاهدة بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود.