مباراة برشلونة وإشبيلية الآن الدوري الإسباني 2023-24

انطلقت مباراة برشلونة وإشبيلية مباشر الآن الدوري الإسباني 2023-24 الشوط الأول وسوف نتابع تغطية كاملة لأحداث المباراة والأهداف على تويتر، حيث سيشهد عشاق كرة القدم الإسبانية قمة كلاسيكية مثيرة عندما يلتقي برشلونة وإشبيلية في ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. فقد أضاع فريق برشلونة صدارة الترتيب بعد تعادله في المباراة السابقة مع ريال مايوركا خارج أرضه بنتيجة 2-2.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

ستتم بث مباراة برشلونة وإشبيلية حصريًا عبر بي إن سبورتس، وهي الوحيدة الحصرية المالكة والناقلة للدوري الإسباني في الوطن العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ستتم إذاعة قمة الجولة الثامنة على قناة “beIN Sports HD 1” باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المباراة باللغة الإنجليزية عن طريق التبديل إلى قناة “beIN Sports HD 1 English”.

تم اختيار المعلق الشهير عصام الشوالي لتعليق مباراة برشلونة وإشبيلية على قنوات “بي إن سبورتس”. يمكن مشاهدة المباراة باللغة الإنجليزية عبر قناة “beIN Sports HD 1 English”.

تردد القنوات الناقلة مباراة برشلونة وإشبيلية

يمكن ضبط تردد قناة beIN Sports HD 1 على القمر الصناعي عن طريق الترددات التالية لمشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم بث مباشر على التلفزيون:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق 11547 عامودي 27500 2/3 يوتلسات @ °8 درجات غرب 11013 أفقي 27500 2/3

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

ستقام مباراة برشلونة وإشبيلية مساء اليوم الجمعة، والذي يوافق تاريخ 29 سبتمبر من عام 2023، وتنطلق المباراة على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”. ستنطلق صافرة الشوط الأول في المباراة في 10:00 Pm بتوقيت السعودية ومصر، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات. هذا اللقاء الرياضي مرتقب بشدة ويتوقع أن يجذب اهتمام الجماهير وعشاق كرة القدم على مستوى العالم.

كيف أشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

سيتم بث مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني لعام 2024 على الهواء مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال اثنتين من الخدمات المدفوعة. يمكن الاشتراك في تطبيق “تود” لمشاهدة المباراة، وكذلك يتوفر بث المباراة عبر خدمة “بي إن كونكت” beIN CONNECT. هذه الخدمات توفر وسيلة مريحة للمتابعة لعشاق الكرة في أي مكان يتواجدون فيه، وتضمن تجربة مشاهدة عالية الجودة للمباراة.