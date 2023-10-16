رسميا الان.. تحديد موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة والأوراق المطلوبة

إحدى الأمور البارزة التي يبحث عنها طلاب الصف الأول الثانوي هو موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة، والذي بدأ في جميع المدارس في 30 سبتمبر 2023. توفر مواقعنا معلومات حول جداول استلام تابلت الثانوية العامة 2024.

موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة

توجب علينا التنويه بأنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في الأيام القليلة المقبلة، بموازاة بداية العام الدراسي الجديد، فمن المتوقع أن يكتمل توزيع التابلت في جميع المدارس بحلول شهر نوفمبر، وفقًا للمعلومات التي تم تزويدنا بها من مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024

يجب إعداد وتقديم الأوراق التالية لاستلام تابلت الثانوية العامة لعام 2024، وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم:

نسخة من شهادة ميلاد الطالب.

نسخة من بطاقة هوية ولي الأمر.

إحضار إيصال دفع مبلغ التأمين للتابلت، مع تقديم نسختين من هذا الإيصال.

تعبئة وتوقيع إقرار تسليم التابلت من قبل ولي الأمر، وتقديمه في المدرسة.

هذه الأوراق الواردة أعلاه تشكل الوثائق اللازمة لتقديمها لاستلام التابلت للعام الدراسي 2024، وهي وفقًا للإجراءات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد دفع القسط الأول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد دفع المصروفات الدراسية لعام 2023، وتم تقسيم هذه المصروفات إلى أقساط كما يلي:

القسط الأول: يتم دفعه في شهر أكتوبر 2023.

القسط الثاني: يتم دفعه في شهر يناير 2024.

القسط الثالث: يتم دفعه في شهر مارس 2024.

تم تحديد تكلفة المصروفات الدراسية للمراحل الدراسية على النحو التالي:

مرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية: 312.60 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية: 212.60 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي العام: 527.60 جنيهًا.

الصف الثاني والثالث الثانوي العام: 512.60 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي بالمدارس الفنية: 227.60 جنيهًا.

الصف الثاني والثالث الثانوي: 212.60 جنيهًا.

من الضروري الحفاظ على التابلت بعناية لتجنب أي مشكلات أو مسائل قانونية تتعلق بالطالب.

ملحوظة.. وقد جاء في تصريح سابق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 للصفوف من الأول الثانوي وحتى الثالث سيكون قبل نهاية العام الجاري 2023