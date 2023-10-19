مباراة الإمارات والصين لكرة اليد مباشر “تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024”

دوحة، قطر – في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ستجمع المباراة المرتقبة بين منتخبي الإمارات والصين لكرة اليد في صالة الدحيل لكرة اليد. ستقام المباراة في يوم الجولة الثانية، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالحماس والتنافس.

موعد مباراة الإمارات والصين

تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات، حيث يسعى منتخب الإمارات إلى تحقيق الفوز وتحقيق نقاط ثمينة في المجموعة A.

وكانت قد انتهت المباراة بين منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية في اليوم الاول من دور المجموعات بفوز الإمارات بنتيجة 29-23. بينما انتهت قطر والصين في اليوم الأول في إطار الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. بنتيجة رائعة لصالح منتخب قطر بواقع 34-25.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والصين

ستكون المباراة منقولة مباشرة عبر القنوات الرياضية المختلفة ومنها beIN SPORTS، مما سيتيح للجماهير في جميع أنحاء العالم متابعة الأحداث والتشجيع على فرقهم المفضلة.

تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين للتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات والاقتراب أكثر من حلم المشاركة في أولمبياد باريس 2024. ستواجه الفرق تحديات كبيرة في المباراة، حيث يعتبر الفوز ضروريًا لتعزيز فرص التأهل.

مشاهدة مباراة الإمارات والصين بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة الإمارات والصين لكرة اليد في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عبر تطبيق تود أو بين كونكت، ويمكنك أيضًا مشاهدة بث مباشر قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على اليوتيوب والتي تعرض جميع المواجهات في البطولة.

من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير بالمباراة من قبل جماهير الإمارات والصين، الذين سيدعمون منتخباتهم بكل قوة وحماس. تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المواجهة المثيرة وتأمل في رؤية اللاعبين يقدمون عروضًا رائعة ويحققون النتائج المرجوة. نتمنى لمنتخب الإمارات حظًا موفقًا ونتطلع إلى مشاهدة مباراة قوية وممتعة في هذه التصفيات الهامة.