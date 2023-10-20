مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى الآن قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 “دوري السوبر الأفريقي 2024”

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة هامة اليوم الجمعة أمام نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة السوبر الأفريقي لكرة القدم. تعد هذه البطولة الجديدة التي أقامها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي والفوز باللقب الأول في تاريخه، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة.

في افتتاح النسخة الأولى من البطولة الوليدة لدوري أبطال أفريقيا، حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على مستضيفه سيمبا التنزاني بملعب “مكابا الوطني”. وسجّل الأهداف في المباراة لاعبو الأهلي مهدي عبيد وأحمد الشيخ ووليد سليمان.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى

موعد المباراة سيكون في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في ملعب دار السلام. ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

وتسعى الفرقة الحمراء للعودة بنتيجة إيجابية من رحلتها إلى تنزانيا، بهدف تسهيل مهمتها في مباراة الإياب الحاسمة التي ستقام في ستاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يحضر اللقاء نحو 30 ألف مشجع، قابل للزيادة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزانى

تعليقًا على حقوق البث، أعلنت قنوات “أون تايم سبورتس” عن حصولها على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، بما في ذلك مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الافتتاح.

وقد أعلنت 4 قنوات نقل المباراة المرتقبة، بعد تصريحات خلافية بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وقنوات “بي إن سبورتس” القطرية. وتشمل هذه القنوات تردد قناة On Time Sports 1 وتردد قناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى تردد قناة SSC Extra 1 SD وتردد قناة المغربية الرياضية.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى على قناة أون تايم سبورت من خلال مواقع البث المباشر “يلا كورة، يلا لايف، يلا شوت، وغيرها”.

وفي سياق متصل، قام لاعبو الأهلي بالتضامن مع قضية فلسطين، حيث ارتدوا الزي الأسود خلال المباراة تعبيرًا عن التضامن والدعم. وسيتم بث المباراة على القنوات المذكورة، ومن المتوقع أن يستمتع عشاق كرة القدم بمشاهدة هذا اللقاء المثير.

في حال تأهل الأهلي على حساب سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي. وفي النصف النهائي الآخر، ستكون المواجهة بين الفائز من مباراة الوداد وأنيميا ولقاء الترجي ومازيمبي.