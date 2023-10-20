مباراة الهلال والخليج الآن قناة SSC Extra HD1 دوري روشن السعودي 2023-24 “الجولة 10”

تنطلق بعد قليل مباراة الهلال والخليج بث مباشر قناة SSC Extra HD1 وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ 10 من دوري روشن السعودي، حيث تشهد عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية لقاءً منتظرًا بين فريقي الهلال والخليج. هذه المباراة تعد من أبرز المواجهات في الدوري السعودي الممتاز، وتجمع بين فريقين يتمتعان بتاريخ غني وجماهيرية قوية. حيث يتنافس الفريقان على تحقيق النقاط الثلاث لتعزيز مركزهما في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والخليج

ستجمع الملاعب السعودية فريقي الهلال والخليج في مباراة مثيرة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023. تقام المباراة في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. سيتم إقامة المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد المعروف أيضًا باسم الملز في الرياض. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة العاشرة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

ستكون هناك عدة قنوات تنقل المباراة المثيرة بين الهلال والخليج لتمكين الجماهير من مشاهدة اللقاء الحاسم. يمكن للمشجعين الاستمتاع بمتابعة الحدث على قناة SSC Extra HD1، حيث ستتم تغطية المباراة بتقنية عالية الدقة. ستقدم فهد العتيبي و راشد الدوسري التعليق المباشر للمباراة، مما يضيف للتجربة جوًا إثارة وحماس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين متابعة المباراة على قناة SSC Extra SD1. ستقدم هذه القناة تغطية مباشرة للمباراة بدقة عالية، وسيكون لفهد عريشي دوره في التعليق على اللقاء.

تشكيل الهلال الرسمي

في مباراته أمام الخليج، سيدخل الهلال بتشكيلة قوية تضم عددًا من اللاعبين المميزين، حيث تشكيلة الهلال الرسمية أمام الخليج كما يلي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كاليدو كوليبالي – سعود عبدالحميد – ياسر الشهراني – علي البليهي.

الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم

الهجوم: ميتروفيتش – سالم الدوسري – ميشيل ديلجادو

مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر، يتوفر عدد من المواقع والتطبيقات التي تقدم خدمة البث المباشر للمباريات الرياضية. إليك بعض الخيارات الممكنة: