مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس الآن قناة beIN SPORTS 2 الدوري الإنجليزي “الجولة 9”

تقام اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 مباراة نيوكاسل يونايتد مع نظيره كريستال بالاس في لقاء هام، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس

التاريخ: السبت 21 أكتوبر 2023

الوقت: 5:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

ملعب سانت جيمس بارك.

الجولة 9.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس

قناة beIN SPORTS 2 HD.

المعلق أحمد البلوشي.

مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس على قناة beIN SPORTS 2 HD، ويمكنك متابعة أحداث المباراة عبر الانترنت من خلال بين كونكت وتطبيق تود يبدأ بث المباراة في تمام الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت السعودية، وفيما يلي مواقع البث المباشر التي يمكنك مشاهدة المباراة من خلالها:

كورة لايف.

يلا شوت.

يلا لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

تعد مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس فرصة هامة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب. يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD في تمام الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت السعودية. سنقوم بتحديث المعلومات حال الإعلان عن التشكيل المتوقع للفريقين.