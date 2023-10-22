مباراة الرياض والاتفاق الآن قناة SSC HD1 دوري روشن السعودي 2023-24

تنطلق بعد قليل مباراة الرياض والاتفاق مباشر الآن قناة SSC Sports HD1 حيث تنتهي الجولة رقم 10 من دوري روشن السعودي بمواجهة قوية للغاية يلتقي خلالها نادي الرياض مع نظيره فريق الاتفاق، وستكون المباراة متاحة للمشاهدة المباشرة عبر منصة شاهد VIP.

موعد مباراة الرياض والاتفاق

تنطلق المباراة بين الرياض والاتفاق مساء اليوم الأحد الذي يوافق تاريخ 22 من شهر أكتوبر لعام 2023 وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض الساعة 6:00 بتوقيت المملكة السعودية والكويت، بينما يبدأ اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتفاق

سيتم بث مباراة الرياض والاتفاق مباشر عبر قناة SSC Sports HD1 ويعلق عليها عبدالله الغامدي و سعد يحيى، يمكنكم أيضا متابعتها عبر قناة SSC SD1 بتعليق فهد عريشي.

مشاهدة مباراة الرياض والاتفاق بث مباشر

شاهد الآن مباراة الرياض والاتفاق بث مباشر عبر باقة شاهد VIP وذلك من خلال الإشتراك في باقة الرياضة على شاهد لمتابعة جميع مباريات دوري روشن للمحترفين، ويمكنك كذلك مشاهدة بث مباشر مباراة الرياض والاتفاق من خلال موقع البث على الإنترنت ومنها: