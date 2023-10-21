مباراة الأهلي السعودي والوحدة الآن قناة SSC Extra HD1 دوري روشن السعودي 2023-24

تنطلق مباراة الأهلي السعودي والوحدة مباشر الآن قناة SSC Extra HD1 دوري روشن السعودي 2023-24 حيث الأهلي يدخل هذه المباراة بمعنويات عالية وثقة كبيرة وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الاتحاد في الديربي، ويسعى اليوم الاقتناص الثلاث نقاط لملاحقة باقي الأندية في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023-24.

موعد مباراة الأهلي السعودي والوحدة

من المقرر ان يبدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة في إطار مواجهات الجولة رقم 10 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم السبت الذي يوافق تاريخ 21 أكتوبر 2023 وذلك في الساعة 9:00 pm بتوقيت المملكة العربية السعودية (جدة – الرياض – مكة المكرمة وباقي محافظات السعودية)، بينما تبدأ في تمام الساعة 10:00 pm بتوقيت الإمارات (دبي – ابوظبي).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والوحدة

ستُنقل المباراة عبر قناة SSC Extra HD1 وسيعلق عليها كل من عيسى الحربين و مشاري القرني، كما تذاع مباراة الأهلي السعودي اليوم ضد الوحدة مباشر عبر قناة SSC Extra SD1 بتعليق فهد عريشي.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي

إليك تشكيلة الأهلي الرسمية أمام الوحدة:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: روجير إيبانيز – عبدالله العمار – بسام الحريجي – عبدالباسط هندي

الوسط: محمد المجحد – جابري فيجا – فرانك كيسيه

الهجوم: روبرتو فيرمينو – ماكسيمان – رياض محرز

مشاهدة الأهلي السعودي والوحدة بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة الأهلي السعودي والوحدة وذلك من خلال الإشتراك في باقة شاهد VIP الرياضية، ويمكنك كذلك مشاهدة المباراة مجانًا بالطرق التالية:

كورة لايف.

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يلا لايف.

سوريا لايف.

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