مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد الآن beIN Sports 1 الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24

أستون فيلا يواجه وست هام يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ستقام المباراة في ملعب فيلا بارك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد

تنطلق مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد مساء اليوم الأحد الذي يوافق 22 من شهر أكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة 6:30 PM بتوقيت السعودية والكويت، وفي الساعة 7:30 PM بتوقيت الإمارات.

يستعد أستون فيلا لهذا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة. حقق الفريق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما تعرض للتعادل في مباراتين. يسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل دخول المنطقة العليا في جدول الترتيب والمنافسة مع الفرق الكبيرة.

من الجانب الآخر، يحتل وست هام المركز التاسع في الجدول برصيد 14 نقطة. حقق الفريق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين، وتعرض للهزيمة في مباراتين. وست هام يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة لتحسين موقعه في الترتيب العام.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد

ستذاع المباراة على العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك:

beIN Sports HD 1

Diema Sport 2 HD

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

Arena Sport 3 HD Croatia

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 3 TR

Spiler 1 TV

Eleven Sports 1 HD portugal

SuperSport Premier League

Arena Premium 1 HD BiH

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

مشاهدة مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد

شاهد الآن مباراة آستون فيلا ووست هام يونايتد بث مباشر من خلال خدمة بين كونكت أو عبر تطبيق تود، كما يتاح البث المباشر للمباراة على منصات التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، أو مواقع البث المباشر على الانترنت ومنها:

كورة لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

يلا لايف.

يلا كورة.

يلا شوت.

سيدير الحكم دافيد كووت المباراة بين أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي. ويأمل أستون فيلا في مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي وتحقيق فوز جديد في هذه المواجهة أمام وست هام يونايتد.