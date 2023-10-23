مباراة أجمك وسباهان الآن قناة SSC Extra 1 والكأس 9 مباشر دوري أبطال آسيا 2023-24

شاهد الآن مباراة أجمك وسباهان بث مباشر قناة SSC Extra 1 وقناة الكأس 9، أو من خلال قناة beIN SPORTS AFC 1 في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-24، حيث تشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2023-24 مواجهات مثيرة ومنافسة قوية بين الأندية الآسيوية المتنافسة. وفي هذا السياق، ستجرى مباراة مهمة بين فريقي أجمك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني. ستكون المباراة على الهواء مباشرة على قناة SSC Extra HD1، ما يعني أنه يمكن للجماهير مشاهدة اللقاء في أي وقت ومكان.

موعد مباراة أجمك وسباهان

تقام مباراة أجمك وسباهان اليوم الاثنين الذي يوافق 23 اكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والكويت ومصر، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت إيران، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات. ستقام المباراة على أرضية ملعب مجمع أو كيه إم كيه الرياضي.

القنوات الناقلة لمباراة أجمك وسباهان أصفهان

سيتم بث المباراة مباشرة على عدة قنوات رياضية. يمكن للمشجعين متابعة اللقاء على قناة SSC Extra HD1 بتعليق المعلق محمد الخامسي. كما ستقوم قناة الكاس 9 HD بنقل المباراة بتعليق سمير اليعقوبي، وقناة beIN SPORTS AFC 1 ستقدم نقلًا حصريًا للمباراة بتعليق مضر اليوسف.

مشاهدة مباراة أجمك وسباهان بث مباشر

سوف تكون هناك عدة خيارات لمتابعة مباراة أجمك وسباهان بث مباشر. يمكن الاشتراك في خدمات مشاهدة عبر الإنترنت مثل شاهد VIP وبث مباشر قناة الكأس 9 وبين كونكت وتطبيق تود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، ومواقع البث المباشر مثل يلا شوت ويلا كورة ويلا لايف وياسين تي في وكورة لايف والأسطورة لبث المباريات.

تشكيل أجمك الأوزبكي الرسمي

في المباراة المرتقبة، سيدخل فريق أجمك الأوزبكي بتشكيلته الأساسية، تم تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاليون رحيموف.

الدفاع: ساردور رحمانوف – شوهروه جادوييف – ديلشودبيك أحمدعلييف – إيسلوم توختاخوجايف

الوسط: سنجر تورسونوف – خورشيد غيوسوف – روبين سانشيز – أويبك روستاموف

الهجوم: سياوش حاق نظري – ميرجاخون ميراخمادوف

تشكيل سباهان الإيراني الرسمي

من جانب سباهان أصفهان، سيبدأ الفريق المباراة بالتشكيلة الأساسية. التي نوفرها لكم بمجرد إعلانها.

خسر فريق أجمك افي سي في مباراته الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 3-0، وخسر أيضا في المبارااة الثانية من دور المجموعات أمام القوة الجوية بنتيجة 1-2

أما عن فريق سباهان الإيراني تمكن من تحقيق التعادل مع القوة الجوية بهدفين لكل فريق، وألغيت مباراته الثانية أمام الاتحاد السعودي

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والتأهل في دوري أبطال آسيا. ستكون المباراة فرصة للجماهير لمشاهدة المواهب الكروية في القارة الآسيوية والاستمتاع بالمنافسة العالية المستوى.