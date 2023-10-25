نتائج المفاضلة الثانية سوريا 2023-2024 حسب الاسم عبر mof.sy وزارة التربية والتعليم السورية

نتائج المفاضلة الثانية سوريا 2023-2024 يبحث عنها الطلاب بكثرة هذه الفترة بدون توقف وكلما يمر الوقت ولم يتم إعلان موعد اعتماد النتائج ترتفع مؤشرات البحث، حيث يعيش الطلاب في حالة من التوتر والقلق الشديدة ويريدون معرفة نتائج لاجتياز المقابلة الشخصية وتسليم المستندات، حيث تعد المفاضلة الثانية مرحلة هامة في الحياة العلمية لدى الطلاب جميعاً لذلك يبذلون فيها جهد كبير لتحقيق النجاح واستكمال مسيرتهم لتحقيق أهدافهم، تحاول دائماً وزارة التربية والتعليم السورية أن توفر الوقت والمجهود على الطلاب لذلك خصصت رابط إلكتروني للاستعلام عن النتائج بكل سهولة، واليوم عبر الفقرات التالية عبر موقعنا البديل نقدم لكم خطوات الحصول على نتائج المفاضلة الثانية سوريا 2023-2024.

نتائج المفاضلة الثانية سوريا 2023-2024

المفاضلة الثانية هي مرحلة انتقالية في غاية الأهمية لدى الطلاب الاختبارات فيها الفترة الماضية للانتقال إلى المرحلة الجامعية، كما أن فترة الاختبارات كانت في غاية الهدوء والاستقرار ولم يصدر بها أي مشاكل،مما أكدت أن نسب التسجيل في المفاضلة الثانية كانت مرتفعة عن العام الدراسي الماضي، تأتي النتائج بالقبول حسب الدرجات ويتم قبول الطالب في المرحلة الجامعية حسب نسب النجاح التي وضعتها كل كلية للفرع العلمي والأدبي، ومن المؤكد أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالكشف عن ظهور نتائج المفاضلة الثانية بعد انتهاء المراجعة خلال الساعات القليلة القادمة وسوف ننشر لكم رابط الاستعلام بالخطوات تابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة برقم الإكتتاب

انتقل إلى الموقع الرسمي للقبول الجامعي في سوريا .

. حدد العام الدراسي المعني بنتائج المفاضلة (2023-2024).

أدخل رقم المفاضلة الأولى الخاص بالطالب.

انقر على خيار “بحث” أو “استعلام” (حسب التسمية المستخدمة على الموقع).

رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة الثانية 2024 سوريا

استخراج نتائج المفاضلة الثانية للعام الدراسي 2023-2024 في سوريا عليكم اتباع الخطوات التالية