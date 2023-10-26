مباراة الخليج والتعاون الآن قناة SSC Extra 1 دوري روشن السعودي 2023-24 “الجولة 11”

تستضيف نادي الخليج نظيره التعاون على ملعب “ستاد الأمير محمد بن فهد” في افتتاح الجولة 11 من المسابقة. ويحتل الخليج المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يأتي التعاون في المركز الثاني بـ23 نقطة.

وفيما يتعلق بتشكيلة الفريق الرسمية لنادي الخليج، سيشارك محمد شريف في مباراة التعاون ضمن التشكيل الأساسي، حيث شارك منذ البداية في المباراة التاسعة على التوالي في المسابقة، ولم يجلس احتياطيًا منذ انضمامه إلى الفريق.

تشكيلة الخليج الرسمية ستكون كالتالي:

المرمى: الحيدري

الدفاع: حمسل- خبراني- لوبيز- ريبوتشو

خط الوسط: وو يونج- رودريجيز- هوساوي

خط الهجوم: ناري- فابيو مارتينيز- محمد شريف

موعد مباراة الخليج والتعاون سيكون اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستقام المباراة على ملعب نادي الخليج، وهي جولة رقم 11 من المسابقة.

بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، ستكون كالتالي: